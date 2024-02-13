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İlkadım Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 26 bin 350 TL oldu

SAMSUN - Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, belediyede en düşük işçi maaşının 26 bin 350 TL'ye yükseldiğini açıkladı.

İlkadım Belediyesi'nde çalışan kadrolu işçiler ve 696 sayılı KHK'lı personelin maaşlarını iyileştirmeye yönelik ek protokol imzalandı. Yetkili sendika ile imzalanan protokol sonrasında açıklama yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Belediyemiz ile sendika arasında yapılan ek protokolle, belediyemizde çalışan KHK'lı ve kadrolu işçilere ücret artışı yapılmıştır. KHK'lıların daha önce Aralık ayı maaşları 13 bin 795 TL iken, şu anda 26 bin 350 TL'ye çıkmıştır. Kadroluların ortalama maaşları 17 bin TL civarında iken, ücretleri 32 bin TL'ye yükselmiştir. Çalışanlarımızın çocukları ile huzur içinde harcamalarını diliyorum" dedi.

Demirtaş, "Kendi şartlarımızı da zorlayarak çalışanlarımızın lehine öyle bir ek protokol ile karar almış durumdayız. Zam alıyorlardı. Biz sadece kadrolu işçiler ile KHK'lı dediğimiz personelin arasındaki uçurumu biraz kapatmaya yönelik bir çalıştırma yaptık. Normal şartlarda KHK'lılar için söyleyelim, yüksek hakem kurulu diyor ki, 'Yeni asgari ücretin yüzde 20 fazla olacak, artı olarak temmuzda da ilave yüzde 19 daha fazlası olacak.' Dolayısıyla bu aşağı yukarı yüzde 39'a denk geliyor. Bizim yaptığımız bu ikisini birleştirerek 6 ay önceden vermek. Temmuz ayındaki zammı şimdiden almış oluyor. 5-6 aylık yüzde 18 fark almış oluyor" diye konuştu.

Başkan Demirtaş, 5 yılda yaptığı projelerden de bahsederek, Ata Ocağı, Hasta Refakatçi Evi, Şefkat Evi, Kreş, Getir Atığını Al Harçlığını ve tasarruf çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.