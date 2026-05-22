İlkadım Belediyesi personeline çifte bayram

22.05.2026 14:29  Güncelleme: 14:30
Samsun İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Kurban Bayramı öncesinde belediye personelinin ikramiye ve tediye ödemelerinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

İlkadım Belediyesi'nde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tediye sevinci yaşandı. Göreve geldiği günden bu yana personellerin maaşlarını bir gün bile geciktirmeyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, belediye çalışanlarının ikramiye ve tediyelerinin bayram öncesinde yatırılması talimatını verdi. Bu doğrultuda, belediye personellerinin hesaplarına ikramiye ve tediyeleri yatırıldı.

"Bayram sevinçlerine ortak olmak istedik"

İlkadım için gece gündüz demeden çalışan personellerin daima yanında olduklarını söyleyen Başkan İhsan Kurnaz, "Emekleriyle ilçemize hizmet eden belediye personelimizin her zaman yanındayız. Mesai arkadaşlarımızın alın teri ve emeği, İlkadım'a sunduğumuz hizmetlerin temelini oluşturuyor. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar, personelimizin maaşlarını bir gün bile geciktirmedik. Kurban Bayramı öncesinde de personelimizin ikramiyelerini ve tediyelerini hesaplarına yatırarak bayram sevinçlerine katkı sağlamak istedik. Tüm çalışma arkadaşlarımıza aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram diliyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

