İlkadım Belediyesi\'nden Çocuklara Yönelik Camiler Seninle Şenlensin Projesi

Samsun'un İlkadım Belediyesi tarafından hayata geçirilen Camiler Seninle Şenlensin Projesi, yaz döneminde Kur'an kurslarına katılan çocuklar için eğitici ve eğlenceli bir deneyim fırsatı sunuyor. İlçedeki camilerde eğitim gören minikler, bir yandan dini bilgilerini pekiştirirken, diğer yandan çevre bilinci kazanarak sosyal etkinliklerle keyifli anlar yaşıyor.

Camiler Seninle Şenlensin Projesi kapsamında, İlkadım Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimlerde çocuklara geri dönüşüm, doğa sevgisi ve çevre bilinci anlatılıyor. Soru-cevap şeklinde ilerleyen eğitimlerde çocukların aktif katılımı sağlanırken, görsellerle desteklenen sunumlarla sıfır atık konusu daha anlaşılır hale getiriliyor. Eğitim sonunda minikler, atıkların doğaya verdiği zararları öğrenirken, çevreye duyarlı bireyler olma yolunda ilk adımlarını da atmış oluyor.

"Çocukların camiye gelme alışkanlığını artırmayı hedefliyoruz"

Son olarak Bahçelievler Camii'nde düzenlenen etkinlikte çocuklarla bir araya gelen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Hayata geçirdiğimiz bu çok yönlü proje ile evlatlarımıza hem çevre bilincini hem de camilerde vakit geçirmenin güzelliğini eğlenceli etkinliklerle birlikte sunuyoruz. Amacımız sadece eğlendirmek değil, aynı zamanda bu kutsal mekanlarda mutlu hatıralar biriktirmelerini sağlamak. Böylece camilere gelme alışkanlıklarını da artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Kur'an kursunda başarı gösteren iki öğrenciye Başkan İhsan Kurnaz tarafından bisiklet hediye edildi. - SAMSUN