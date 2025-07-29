İlkadım Belediyesi'nden Çocuklara Yönelik Camiler Seninle Şenlensin Projesi - Son Dakika
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İlkadım Belediyesi'nden Çocuklara Yönelik Camiler Seninle Şenlensin Projesi

İlkadım Belediyesi\'nden Çocuklara Yönelik Camiler Seninle Şenlensin Projesi
29.07.2025 16:52  Güncelleme: 16:54
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Samsun'un İlkadım Belediyesi, yaz döneminde Kur'an kurslarına katılan çocuklar için çevre bilincini artırmayı amaçlayan 'Camiler Seninle Şenlensin' projesini hayata geçirdi. Projede çocuklara eğlenceli etkinliklerle geri dönüşüm ve doğa sevgisi öğretiliyor.

Samsun'un İlkadım Belediyesi tarafından hayata geçirilen Camiler Seninle Şenlensin Projesi, yaz döneminde Kur'an kurslarına katılan çocuklar için eğitici ve eğlenceli bir deneyim fırsatı sunuyor. İlçedeki camilerde eğitim gören minikler, bir yandan dini bilgilerini pekiştirirken, diğer yandan çevre bilinci kazanarak sosyal etkinliklerle keyifli anlar yaşıyor.

Camiler Seninle Şenlensin Projesi kapsamında, İlkadım Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimlerde çocuklara geri dönüşüm, doğa sevgisi ve çevre bilinci anlatılıyor. Soru-cevap şeklinde ilerleyen eğitimlerde çocukların aktif katılımı sağlanırken, görsellerle desteklenen sunumlarla sıfır atık konusu daha anlaşılır hale getiriliyor. Eğitim sonunda minikler, atıkların doğaya verdiği zararları öğrenirken, çevreye duyarlı bireyler olma yolunda ilk adımlarını da atmış oluyor.

"Çocukların camiye gelme alışkanlığını artırmayı hedefliyoruz"

Son olarak Bahçelievler Camii'nde düzenlenen etkinlikte çocuklarla bir araya gelen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Hayata geçirdiğimiz bu çok yönlü proje ile evlatlarımıza hem çevre bilincini hem de camilerde vakit geçirmenin güzelliğini eğlenceli etkinliklerle birlikte sunuyoruz. Amacımız sadece eğlendirmek değil, aynı zamanda bu kutsal mekanlarda mutlu hatıralar biriktirmelerini sağlamak. Böylece camilere gelme alışkanlıklarını da artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Kur'an kursunda başarı gösteren iki öğrenciye Başkan İhsan Kurnaz tarafından bisiklet hediye edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İlkadım Belediyesi'nden Çocuklara Yönelik Camiler Seninle Şenlensin Projesi - Son Dakika

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