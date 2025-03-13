İlkadım Belediyesi\'nden Kadınlara Destek Protokolü

Samsun'un İlkadım Belediyesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) arasında, kadınlara yönelik fırsat eşitliğinin sağlanması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ve KADEM Samsun İl Temsilcisi Senagül Sohum'un imzaladığı protokol kapsamında; Samsun'da yaşayan kadınların toplumsal hayatta daha aktif rol alabilmesi, fırsat eşitliğinin sağlanması ve kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi hedefleniyor. Ayrıca, kadınların bilgi ve yeteneklerini daha verimli kullanabilmeleri için çeşitli eğitim ve destek programları düzenlenecek.

Kadına yönelik projelere destek

İlkadım Belediyesi'nin sosyal projelere verdiği önemin, KADEM ile yapılan bu iş birliğiyle daha da pekiştiğini vurgulayan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Kadınlara yönelik farkındalık çalışmaları ve hayata geçirdiği projelerle kadınların toplumdaki yerini daha da güçlendiren KADEM ile belediyemiz arasında önemli bir iş birliği protokolü imzaladık. Bu protokol ile şehrimizde yaşayan kadınlara fırsat eşitliği sağlamak, kadına yönelik şiddetle mücadele etmek ve kadınların entelektüel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla çeşitli projeler hayata geçireceğiz. Bunun yanı sıra, kadın girişimciliğini artırmak, kadınların potansiyelini geliştirmek ve onları toplumsal hayatta daha da güçlendirmek için KADEM ile birlikte eğitim programları düzenleyeceğiz. İlkadım Belediyesi olarak kadınlara yönelik çalışmaları desteklemeye ve onların toplumda daha güçlü bir yer edinmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN