İlkadım Belediyesi'nden Teknoloji Odaklı Hizmet: 'İlkadım Mobil' Uygulaması Hayata Geçti - Son Dakika
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İlkadım Belediyesi'nden Teknoloji Odaklı Hizmet: 'İlkadım Mobil' Uygulaması Hayata Geçti

İlkadım Belediyesi\'nden Teknoloji Odaklı Hizmet: \'İlkadım Mobil\' Uygulaması Hayata Geçti
09.07.2025 16:23  Güncelleme: 16:26
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Samsun'un İlkadım Belediyesi, 'İlkadım Mobil' adlı yeni mobil uygulamasıyla vatandaşlara daha hızlı ve kolay hizmet sunmayı hedefliyor. Uygulama, belediye ile ilgili bilgilere erişim sağlamanın yanı sıra e-Belediye hizmetlerini de içeriyor.

Samsun'un İlkadım Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve kolay hizmet sunma hedefiyle teknoloji odaklı bir adım atarak "İlkadım Mobil" adlı uygulamasını kullanıma sundu. Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Belediyecilik artık vatandaşımızın cebinde, bir tık kadar yakın" sözleriyle uygulamanın önemini vurguladı.

Yeni mobil uygulama, İlkadımlıların belediye ile ilgili birçok bilgiye ve hizmete tek dokunuşla ulaşmasını sağlıyor. Uygulama üzerinden kurumsal bilgiler, güncel haberler, duyurular ve etkinlik takvimi gibi içeriklere erişim mümkün. "İlkadım Mobil", aynı zamanda e-Belediye hizmetlerini de barındırıyor. Vatandaşlar bu sayede borç ödeme, evrak takibi ve dilekçe gönderme gibi işlemlerini belediye binasına gitmeden, mobil cihazları üzerinden kolayca gerçekleştirebilecek.

"Akıllı şehircilik vizyonumuz doğrultusunda teknoloji yatırımlarımıza devam edeceğiz"

Uygulamanın tanıtımında konuşan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, dijitalleşmenin belediyecilik hizmetlerindeki rolüne dikkat çekti. Kurnaz, "Belediyecilik artık sadece fiziki binalarla sınırlı değil; dijital dünyada da vatandaşımızın yanında olmalıyız. İlkadım Belediyesi Mobil Uygulaması sayesinde hemşehrilerimiz belediyemize dair her türlü bilgiye anında ulaşabilecek, işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek" ifadelerini kullandı.

"İlkadım Mobil" uygulaması, vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmanın yanı sıra, belediye hizmetlerine erişimde çağdaş bir çözüm sunarak İlkadım'da dijital dönüşümün önemli bir parçası olmayı hedefliyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

samsun, Son Dakika

Son Dakika Yerel İlkadım Belediyesi'nden Teknoloji Odaklı Hizmet: 'İlkadım Mobil' Uygulaması Hayata Geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İlkadım Belediyesi'nden Teknoloji Odaklı Hizmet: 'İlkadım Mobil' Uygulaması Hayata Geçti - Son Dakika
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