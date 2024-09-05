İlkadım Belediyesi Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

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Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçede temizlik çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini belirterek, "Çalışmalarımız hızla devam ederken, vatandaşlarımızdan ilçemizin temizliği konusunda olumlu geri dönüşler alıyoruz" dedi.

İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezi ve kırsal mahallelerde temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. Ekipler, ilçe genelinde çöp toplama, süpürge, süpürme aracı ile sokak ve cadde temizliği, moloz toplama, köpüklü jet yıkama ve su ile yıkama işlerine devam ediyor. Tüm mahalle ve sokakları temizleyen ekipler, çağrı merkezine gelen notları da hızlı bir şekilde değerlendiriyor.

İlkadım'ın temizliği konusunda titiz davrandıklarını ifade söyleyen Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlçemiz genelinde, kent merkezi, kırsal mahalle ayrımı yapmadan, mahalleler arasında fırsat eşitliğini de gözeterek temizlik ve yıkama çalışmalarımız devam ediyor. Tertemiz İlkadım için sahadayız. Çalışmalarımız hızla devam ederken, vatandaşlarımızdan ilçemizin temizliği konusunda olumlu geri dönüşler alıyoruz. Hemşehrilerimizin gönlüne dokunabilmeyi, onların talep ve önerilerini karşılamayı son derece önemsiyoruz. İlkadım'da hemşehrilerimizin her anında hep yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN