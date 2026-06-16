İlkadım\'da temizlik araç filosu güçleniyor

Samsun'un İlkadım Belediyesi, kentin temizlik hizmet kalitesini arttırmak ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak amacıyla temizlik araçları filosunu güçlendiriyor.

İlkadım Belediye Meclisi 2026 Yılı Haziran Ayı 3. Dönem 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz başkanlığında, İlkadım Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. İlçenin temizlik hizmetlerinin daha kaliteli ve hızlı bir şekilde sağlanması amacıyla Devlet Malzeme Ofisi'nden (DMO) 'Çöp Kamyonu Alımı' konulu tek gündem maddesiyle toplanan İlkadım Belediye Meclisi'nde ilgili madde görüşüldü. Teklif, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

"En iyi hizmeti sunma gayreti içindeyiz"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlkadım 330 binden fazla nüfusu ile Karadeniz Bölgesi'nin en büyük ilçesi konumunda. Bu noktada bizler de şehrimizin göz bebeği İlkadım'a ve hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunma gayreti içerisindeyiz. Bu noktada belediyemizin temizlik faaliyetlerinde kullanılması amacıyla yeni çöp kamyonları alımı ihtiyacımız doğdu. İlçemizde günlük ortalama 250 ila 300 ton arasında çöp topluyoruz. Bu rakam yaz aylarında daha da yükseliyor. Bu nedenle belediyemizin temizlik araç filosunu güçlendirmek için 2 adet 13+1 metreküp çöp kamyonu ve 4 adet 8+1 metreküp çöp kamyonu almak için meclis üyelerimizle olağanüstü toplandık. DMO'dan alacağımız ve temizlik hizmet kalitemizi daha da üst seviyelere çıkartacak olan araçlarımızın alımı için sunulan teklifi kabul eden tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Mevcut temizlik araç filomuzu daha da güçlendirecek bu adımın; ilçemize, şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - SAMSUN