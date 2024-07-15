İlkadım\'da Sosyete Pazarı Yenilenerek Hizmete Açıldı

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İlkadım'da sosyete pazarı olarak bilinen '2.El ve Antika Pazarı', Reşadiye Mahallesi Kapalı Pazar Alanında, daha ferah ve nezih bir ortamda hizmet vermeye başladı.

Kent genelinde dayanışma ruhunu güçlendirmek ve aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla İstasyon Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde bulunan sosyete pazarı, Reşadiye Mahallesinde de hizmet vermeye başladı. İstasyon Mahallesi'nde ara sokaklarda gelişi güzel kurulan, görüntü kirliliği ve ulaşım ağına yönelik yoğunluğu aksatan Sosyete Pazarı, daha nezih ve geniş bir alanda da hizmet vermeye başladı. Kapalı pazar yerinde pazar günleri 07.00 ile 19.00 saatleri arasında açılan Sosyete Pazarı'nda; kullanılabilir durumdaki ikinci el giysi, oyuncak, kadın-erkek aksesuarları, antika, orijinal kitap, kaset, dergi, vb. ürünler ile elektrikli ve elektronik aletler sergileniyor.

"İlçemize değer katacak"

İlkadımlıların daha konforlu, hijyenik ve güvenli bir ortamda alışveriş yapmalarını önemsediklerini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Sosyete pazarının daha derli toplu bir yerde ilçemize daha da değer katacağına inanıyorum. Geniş ve ferah pazar alanı, hem alışveriş yapanların hem de tezgah sahiplerinin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlandı. Vatandaşlar, kapalı alan sayesinde hava şartlarından etkilenmeden rahatça alışveriş yapılabiliyor. 50'ye yakın tezgahın bulunduğu alanda vatandaşlarımız, aradıkları birçok ürünü çok uygun fiyata bulabilecekler. Reşadiye Mahallesi'nde de açılan 2. el pazarımıza yoğun ilgi gösteren ilçe halkımıza teşekkür ediyorum. Yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarda, İlkadımlı hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN