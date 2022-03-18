İlkadım'dan 5 bin kişiye Çanakkale menüsü - Son Dakika
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İlkadım'dan 5 bin kişiye Çanakkale menüsü

18.03.2022 16:21
İlkadım'dan 5 bin kişiye Çanakkale menüsü

İlkadım Belediyesi, şehrin birçok noktasına kurduğu stant ile 5 bin kişiye 107 yıl önce Çanakkale Savaşı'nda askerlerin menüsünde bulunan buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikram etti.

İlkadım Belediyesi, şehrin birçok noktasına kurduğu stant ile 5 bin kişiye 107 yıl önce Çanakkale Savaşı'nda askerlerin menüsünde bulunan buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikram etti.

Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle İlkadım Belediyesi, Büyük Cami çıkışında ve belirli noktalarda kurulan stantlarda Çanakkale'de savaşan askerlerin yemeği olan 'asker tayını' ikram etti. Belediye ekipleri tarafında dağıtılan yemek kısa sürede tükendi. Etkinlikle 5 bin kişiye yemek ikramında bulunuldu. İkramları Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ve askeri kıyafet giyen belediye personeli yaptı.

"O dönemdeki ruhu yaşatalım istedik"

Yapılan etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Türk'ün ulusal savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünü kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin o dönemdeki ruhun yaşatılmasını istedik. Çanakkale oraya giderken geri dönmeyi düşünmeyenlerin destanıdır. Bizde Çanakkale kahramanlarımızın ruhunun anısına, o günleri hatırlamak adına cami cemaatimize ve ilçe halkımıza Çanakkale menüsünü ikram ettik. Bu vesile ile vatan uğruna kanlarını akıtan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" dedi. - SAMSUN

İlkadım'dan 5 bin kişiye Çanakkale menüsü
İlkadım'dan 5 bin kişiye Çanakkale menüsü
İlkadım'dan 5 bin kişiye Çanakkale menüsü
İlkadım'dan 5 bin kişiye Çanakkale menüsü
İlkadım'dan 5 bin kişiye Çanakkale menüsü
İlkadım'dan 5 bin kişiye Çanakkale menüsü

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İlkadım Belediyesi, Çanakkale, İlkadım, Buğday, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İlkadım'dan 5 bin kişiye Çanakkale menüsü - Son Dakika


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