Aydın'ın Efeler ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden ilkokul öğrencisinin, rüzgarın etkisi ile elinden uçan Türk bayrağını hızla yerden alarak öpüp başına koyduğu görüntüler, görenleri duygulandırdı.
Cumhuriyet İlkokulu'nda eğitim gören bir grup öğrenci 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret esnasında bahçede toplanan öğrencilerden 9 yaşındaki 3'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Eymen Düzova'nın elindeki Türk bayrağı rüzgarın etkisi ile bir anda uçtu. Bayrağın yere düştüğünü fark eden Düzova hızla Türk bayrağını yerden alıp, önce öpüp sonra başına koyarak arkadaşlarının yanına döndü. Ziyareti kayda alan jandarma ekiplerinin kadrajına takılan görüntüler iç ısıttı.
Mustafa Eymen Düzova'nın duygulandıran bayrak hassasiyeti üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Cumhuriyet İlkokulu'na ziyarette bulundu. Düzova'yı sınıfında ziyaret eden ekipleri, öğrenciyi hassasiyetinden dolayı tebrik edip jandarma üniforması, oyuncak jandarma arabası ve Türk bayrağı hediye etti. Mustafa Eymen ise jandarma üniformasını giyip, Türk bayrağı önünde selam durup fotoğraf çektirerek jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Jandarma Genel Komutanlığı da sosyal medya hesabından Mustafa Eymen Düzova'nın anlamlı hareketine ait anların olduğu görüntüleri 'Minik Yürekte Dev Bayrak Sevgisi' notu ile paylaştı.
Öğrencinin, bayrağı hızla yerden alıp öpüp başına koyarak sergilediği bu tutum, milli değerlere olan bağlılığın ve vatan sevgisinin ne kadar derin olduğunu bir kez daha gösterirken, bu anlamlı davranış, İstiklal Marşı'nın kabulünün ve Mehmet Akif Ersoy'un anısının yaşatılmasında önemli bir hatıra olarak kaldı. - AYDIN
Son Dakika › Yerel › İlkokul öğrencisi bayrağı uçarken yerden alıp öpüp başına koydu - Son Dakika
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından düzenlenen dördüncü Medya ve İslamofobi Forumu, 14 Mart'ta Ankara'da gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, SETA, Ankara Bilim Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Türk Telekom ve Halkbank'ın paydaşı olduğu forumda, Gazze'deki insanlık dramı ve İslamofobi konuları ele alınacak. Forumda, uluslararası ve yerel boyutlarıyla İslamofobi üzerine konuşmalar yapılacak ve mücadele stratejileri tartışılacak.
Kırşehir'de bir markete giderek Ramazan ayı alışverişi yapan Memleket Partisi il başkanı Gülay Baltalık, vatandaşın derdinin seçim olmadığını söyledi. Baltalık, yaptığı alışveriş listesini sosyal medya hesabından paylaştı ve insanların gelir ve vergi adaleti sisteminden uzak yaşadığını aktardı.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dolandırıcılıkla mücadele kapsamında vatandaşlar uyarıldı. İlçe pazar yerinde ve Hacı Ali Ağa Camii'nde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara dolandırıcılık konusunda dikkatli olmaları ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verildi. Emniyet ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı dikkat edilmesi gereken ayrıntılar ve aldatıcı yöntemlere karşı duyarlı olunması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Didim Belediye Meclisi Mart ayı toplantısında, hayatını kaybeden meclis üyesi Tahsin Kurt ve katledilen Yağmur Tayhan'ın adlarını parka verme kararı aldı. Başkan Atabay, meclis üyelerine plaket verdi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Camikebir Mahallesi'nde ve Sivas Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunarak hem esnaflarla hem de vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, esnafın talep ve önerilerini dinleyerek çözüm üretmeye devam ediyor. Ayrıca, gençlere internet kartı ve sinema bileti hediye ettiği de belirtildi.
Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Otoritesi (SEC), büyük kuruluşlar ve yüksek net değerli şahıslar için kripto para birimlerine yatırım imkânı sunan borsa yatırım fonlarına (ETF) yeşil ışık yaktı. Bu sayede yatırımcılar Amerikan borsalarında listelenen spot Bitcoin (BTC) ETF'lerine erişebilecek. SEC'nin nihai hedefi ise bu yatırım imkanlarını bireysel yatırımcılara da açmak.
ANKA HABER AJANSI 12 MART SALI GÜNDEMİ
Tunceli'nin Pertek ilçesinden AK Parti İl Genel Meclis adayı olan Mehmet Hanifi Kılıç, aracının yağış nedeniyle çıkamadığı köye, eşek sırtında giderek vatandaşlardan kendisini desteklemelerini istedi. Kılıç'ın eşek sırtında köylülere hitabı, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken o anlar izleyenleri tebessüm ettirdi.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeniden Refah Partisi ile yapılmak istenen ittifak görüşmelerinde yaşananları anlattı. Ala, YRP'nin taleplerinin AK Parti'nin yüzde 50'nin üzerinde oy aldığı iller ve büyükşehirler olduğunu ifade ederek, ''100'e yakın ilçeydi.'' ifadelerini kullandı.
31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde son Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti grup toplasına başkanlık eden AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Sivas Caddesi'nde esnaflarla bir araya gelerek, hayırlı işler temennisinde bulundu.
AK Parti tarafından Odunpazarı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışı törenle yapıldı. AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ile birlikte, vatandaşlarla iletişimin sağlanması ve yaşanan sorunlara çözüm üretebilmek için hazırlanan AK Parti Gültepe Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına katıldı. Hatipoğlu, vatandaşların ilgisiyle karşılanarak, AK Parti'nin seçimi kazanacağını belirtti.
Çetelerin savaş alanına çevirdiği Haiti'de tehditler nedeniyle 5 Mart'tan bu yana Porto Riko'da bekleyişini sürdüren Başbakan Ariel Henry görevinden istifa etti. Henry'nin istifasıyla çetelerin lideri olan "Barbekü" lakaplı eski polis Jimmy Cherizier "Ülkenin en güçlü adamı" haline geldi. Cherizier, yeni liderin Haiti halkı tarafından seçilmesi gerektiğini savunarak "Bu barışçıl değil kanlı bir devrim, çünkü bir apartheid düzeninde yaşıyoruz" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?