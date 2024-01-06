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İlkokul öğrencisi Filistinli çocuklara harçlıklarını bağışladı - Son Dakika
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İlkokul öğrencisi Filistinli çocuklara harçlıklarını bağışladı

Muhammet Yusuf Okur, kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını Filistinli çocuklara yardım etmek amacıyla İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'e teslim etti. TDV Bayburt Şubesi Başkanı Abdurrahman Şahin, Muhammet'in bu hassasiyetinden dolayı onu tebrik etti.

İlkokul öğrencisi Filistinli çocuklara harçlıklarını bağışladı
06.01.2024 - 11:57,
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İlkokul öğrencisi Muhammet Yusuf Okur, kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını Filistinli çocuklara bağışladı.

Kur'an kursu öğreticisi olan annesiyle Bayburt İl Müftülüğüne gelen Muhammet Yusuf, harçlıklarını Filistin'e gönderilmek üzere İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'e teslim etti.

Bağışı TDV adına teslim alan TDV Bayburt Şubesi Başkanı Abdurrahman Şahin, "Muhammet Yusuf Okur yavrumuzun Filistin'deki çocuklara yardım etmek için harçlıklarını bize teslim etmesi çok anlamlı. Göstermiş olduğu bu hassasiyetten dolayı Muhammet'i, ailesini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum" dedi.

Programda İl Müftü Yardımcısı Fatma Tuba Altın ve TDV Bayburt Şubesi Personeli Mikail Demirhan'da hazır bulundu. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel İlkokul öğrencisi Filistinli çocuklara harçlıklarını bağışladı - Son Dakika


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