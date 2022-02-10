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İlmek İlmek Gönül Örgüsü Projesi çocukları sevindirecek - Son Dakika

İlmek İlmek Gönül Örgüsü Projesi çocukları sevindirecek

10.02.2022 17:12
İlmek İlmek Gönül Örgüsü Projesi çocukları sevindirecek

2021 yılında başlattığı ileri dönüşüm hamlesi ile çok sayıda atık maddeyi yeniden değerlendirerek ekonomiye kazandıran, 2022 yılında da çalışmalarını sürdüren Süleymanpaşa Kent Konseyi, evlerde atıl durumda bekleyen yün iplikleri geri kazanmak için İlmek İlmek Gönül Örgüsü isimli bir proje başlattı.

2021 yılında başlattığı ileri dönüşüm hamlesi ile çok sayıda atık maddeyi yeniden değerlendirerek ekonomiye kazandıran, 2022 yılında da çalışmalarını sürdüren Süleymanpaşa Kent Konseyi, evlerde atıl durumda bekleyen yün iplikleri geri kazanmak için İlmek İlmek Gönül Örgüsü isimli bir proje başlattı. Proje kapsamında evlerden toplanan yün yumakları, Süleymanpaşa Kent Konseyi'nin bünyesinde eldiven, atkı ve berelere dönüşerek ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.

Süleymanpaşa Belediyesi, Süleymanpaşa Kent Konseyi ve mahalle muhtarlarının işbirliği ile gerçekleştirilen projenin tanıtımı için geçtiğimiz günlerde mahalle muhtarları ile toplantılar yapan Konsey Başkanı Beste Emre Güngör, projenin detaylarını muhtarlarla paylaşarak destek istemişti. Adım adım büyüyen projede eldivenler, atkılar ve bereler birikmeye başladı. Biriken kışlık ürünler, Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Hayır Çarşısı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak ulaştırılacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Beste Eme Güngör, vatandaşların evlerinde bulunan ve kullanılmayan yün yumakları bağışlayarak ya da kendileri bu yünlerden atkı ve bere örerek destek olabileceklerini ifade etti. Güngör, "Evde kullanılmayan yünlerinizi bağlı bulunduğunuz mahalle muhtarlarına veya Süleymanpaşa Kent Konseyimize teslim ederek gönüllü hanımlarımızın gönül örgüsü halkasına girmesini sağlayarak ileri dönüşüm projemize destek olabilir ya da öreceğiniz bere, atkı ve eldivenleri yine muhtarlarımıza teslim ederek, dezavantajlı vatandaşlarımızın çocuklarına, Süleymanpaşa Belediyemizin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Hayır Çarşısı'nda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşmasına vesile olun" diyerek vatandaşlara projeye destek olma çağrısı yaptı.

Projeye destek olmak isteyen vatandaşlar, 0 282 259 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayarak, 6000 ve 6001 dahili numaralarından bilgi alabilecekler. Ayrıca bağışta bulunmak isteyenler, Çiftlikönü Mahallesi Tavanlı Sokak No: 12 Süleymanpaşa adresinde bulunan Süleymanpaşa Kent Konseyi binasına teslim edebilecekler. Proje için son katılım tarihinin ise 4 Mart olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

İlmek İlmek Gönül Örgüsü Projesi çocukları sevindirecek
İlmek İlmek Gönül Örgüsü Projesi çocukları sevindirecek
İlmek İlmek Gönül Örgüsü Projesi çocukları sevindirecek

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geri dönüşüm, Kent Konseyi, Emre Güngör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İlmek İlmek Gönül Örgüsü Projesi çocukları sevindirecek - Son Dakika


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