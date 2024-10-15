İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Üniversiteyi Ziyaret Etti - Son Dakika
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İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Üniversiteyi Ziyaret Etti

İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Üniversiteyi Ziyaret Etti

Düzce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Düzce Üniversitesi'ni ziyaret ederek bilgi aldı.

15.10.2024 15:25
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Düzce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi'ni ziyaret etti.

12.sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen geziye; Düzce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 3 öğretmen ve 34 öğrenci katıldı. İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğü personeli Erdal Çelik, lise öğrencilerine üniversitenin kampüsleri, fakülteleri, birimleri, sosyal ve sportif faaliyetleri, eğitim öğretim hayatı, bilimsel çalışmaları, üniversite yaşamı ve ortak alanlar hakkında bilgi verdi. Üniversitenin tüm birimlerinin 18 yıldır öğrenci odaklı çalıştığını ifade eden Erdal Çelik, Konuralp Yerleşkesi çevresinde bulunan öğrenci yurtları ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Düzce Üniversitesi Tıp ve Eczacılık Fakültesini gezen öğrenciler, burada verilen eğitimler ve uygulama imkanları hakkında bilgi sahibi oldu. Eczacılık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Miray İlhan, eczacılığın geçmişinden ve eczacıların çalışma alanlarını anlattığı konuşmasında öğrencilere bölüm ile ilgili önemli tavsiyelerde bulundu.

Hemşirelik Öğretim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Keçeci'nin anlatımıyla Sağlık Bilimleri Fakültesi laboratuvarlarını ziyaret eden öğrenciler, fakültenin birçok köklü üniversite arasında en imkanlı uygulama alanlarına sahip olduğunu görerek heyecan dolu eğitim dönemlerine bir an önce dahil olmak istediklerini dile getirdiler.

Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Salih Tosun'un fakülte hakkında genel bilgilendirmesinin ardından Arş. Gör. Ezgi Kara, Düzce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine bilgisayar laboratuvarlarını gezdirerek fakülteyi daha yakından tanıttı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Üniversiteyi Ziyaret Etti - Son Dakika

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