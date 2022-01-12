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İmamoğlu Belediye Başkanı Karaköse yine gündem oldu - Son Dakika

İmamoğlu Belediye Başkanı Karaköse yine gündem oldu

12.01.2022 15:44
İmamoğlu Belediye Başkanı Karaköse yine gündem oldu

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 2022 yılının ilk toplantısında bir konuşma yaparak, "Bir yıldan beri o komisyonda ne kadar zengin iş adamı var, ne kadar rantçı var, bütün her şey geçiyor, bizim İmamoğlu halkının yararına, esnafın yararına olan bir madde bekliyor" diyen "İmamoğlu...

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 2022 yılının ilk toplantısında bir konuşma yaparak, "Bir yıldan beri o komisyonda ne kadar zengin iş adamı var, ne kadar rantçı var, bütün her şey geçiyor, bizim İmamoğlu halkının yararına, esnafın yararına olan bir madde bekliyor" diyen "İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, yine bugünkü meclis toplantısında gündem oldu.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin üçüncü oturuma katılan Başkan Zeydan Karalar ve katipler Firdevs Cingözler ve Zafer Koç tarafından mecliste MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, gündem dışı söz aldı.

Pazartesi günü gündem dışı söz alıp, haddinin aşarak tüm meclisimizi töhmet altında bırakan CHP'li İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'ye cevap vermek üzere söz aldığını ifade eden Demirdağ, "İmamoğlu Belediyesinin Büyükşehir Belediyesine bir planla ilgili olarak müracaat tarihi 15.03 2021'dir. Geç geldiğinden dolayı ilk meclis gündemine gündem dışı alan bizleriz. 15.4.2021. Bir ay daha beklemesin diye biz öne aldık. Meclisten komisyona sevk ettik. İlk komisyonda görüşülerek 1/5000'lik onaylandı ve meclisten geçti. 1 aylık askı süresinden sonra itirazları da görüşerek 14.09.2021 yılında İmamoğlu'na yollandı. 29.09.2021'de İmamoğlu 11/1000'liki onaylayarak büyükşehire yolladı. Meclisten tekrar komisyona sevk yapıldı ve şuan komisyonda beklemektedir. Bekleme nedeni Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı İl Müdürlüğüne müracaat yapıldı ve henüz cevap gelmediğinden dolayıdır" dedi.

Demirdağ, "Buradan İmamoğlulu vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Sizin seçip belediye başkanı yaptığınız Kasım Bey, sizi Adana'da hiçbir şekilde temsil etmiyor. 3 yıldır bu meclise 3 veya 4 defa geldi, her geldiğinde de istemediğimiz şekilde söz alarak meclisimizi töhmet altında bırakan konuşmalar yapmıştır. Söyledikleri yalandır, boştur, iftiradır" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Serdar Seyhan ise, "Cemal Beyin konusu sizin o oturumda bulunmadığınız anla alakalı bir konuydu. O konu üzerine ben de söz almıştım. O gün konuşulmuş ve üzerinden zaman geçtikten sonra yeniden bir gündeme alınmasının pek gerekli olmadığını düşünüyorum. Ama Cemal Bey, sanırım yeniden bir ihtiyaç hissetmiş. Belediye başkanımızın o konuşmasında ilçe belediyesinden ve bölge esnafının, o konunu gecikmesinden kaynaklı baskısıyla alakalı olarak ve birazda kişisel yapısından kaynaklanan bir agresiflik ve o baskı altında bizim de tasvip etmediğimiz, katılmadığımız bir üslupla bir konuşması olmuştu. Bunu ben bu kürsüden de ifade etmiş, yakışık almadığını belirtmiştim zaten. Gecikmesinin nedenini bir kasta dayanmadığını söylemiştim" dedi.

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, AK Parti, Grup Sözcüsü Vedat Gündoğan ve Erdal Hatipoğlu da gündem dışı söz alarak çeşitli konulara değindiler.

Meclis gündeminde bulunan 4 komisyon raporundan biri geri komisyona iade edilirken 3 komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi. 3 teklif ise ilgili komisyonlara sevk edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi yarın denetim komisyonuna seçilecek üyeleri belirlemek üzere 14.00'te toplanacak. - ADANA

İmamoğlu Belediye Başkanı Karaköse yine gündem oldu
İmamoğlu Belediye Başkanı Karaköse yine gündem oldu
İmamoğlu Belediye Başkanı Karaköse yine gündem oldu

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İş Adamı, İmamoğlu, Kasım, Adana, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İmamoğlu Belediye Başkanı Karaköse yine gündem oldu - Son Dakika


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