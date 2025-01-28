İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in tehdit edilmesi' ve 'bir kısım soruşturmalarda görevli bilir kişinin hedef gösterilmek suretiyle yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs' suçlarından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 31 Ocak tarihinde savunmasının alınması amacıyla ifadeye çağrıldı. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › İmamoğlu, Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından İfadeye Çağrıldı - Son Dakika
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