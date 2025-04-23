İmamoğlu'ndan 23 Nisan Mesajı: 'Bir Çift Mavi Gözün Işığında İzmir'in Dağlarından Haykırıyorum'

(İZMİR)- CHP İzmir İl Başkanlığı'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Aliağa'da düzenlediği törenin ardından CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun İzmirlilere gönderdiği mesajı okudu. İmamoğlu mesajında, "Bir çift mavi gözün ışığında İzmir'in dağlarından haykırıyorum" ifadelerine yer verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yıl dönümü dolayısıyla CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından Aliağa ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenin ardından İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İzmirlilere gönderdiği mesajı okudu.

İmamoğlu'nun mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Çok büyük millet yolculuğunun ilk ateşinin yakıldığı kararlılığın, cesaretin, vatan ve millet sevgisinin, şehri güzel İzmir'e ve İzmirli hemşerilerime selam olsun. Eminim ki bütün İzmir 23 Nisan'dan 19 Mayıs'a Türk bayrağımızla dünyanın en güzel görüntüsünü verecek. Milli egemenliğin haftasında 86 milyon insanımızın birliği, bütünlüğü, milletimizin ve devletimizin güçlü, özgür, adaletli, bereketli, zengin ve mutlu geleceği için hep birlikte çok çalışacağız. Bu kararlılıkla, bir çift mavi gözün ışığında İzmir'in dağlarından haykırıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Her şey çok güzel olsun. EKREM İMAMOĞLU 22.04.2025"