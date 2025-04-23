İmamoğlu'ndan 23 Nisan Mesajı: 'Bir Çift Mavi Gözün Işığında İzmir'in Dağlarından Haykırıyorum' - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İmamoğlu'ndan 23 Nisan Mesajı: 'Bir Çift Mavi Gözün Işığında İzmir'in Dağlarından Haykırıyorum'

Geniş Video İzle

CHP İzmir İl Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Aliağa'da düzenlenen törende İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okudu. İmamoğlu, mesajında İzmirli hemşerilerine selam göndererek, milli egemenliğin önemine vurgu yaptı.

23.04.2025 20:05  Güncelleme: 20:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- CHP İzmir İl Başkanlığı'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Aliağa'da düzenlediği törenin ardından CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun İzmirlilere gönderdiği mesajı okudu. İmamoğlu mesajında, "Bir çift mavi gözün ışığında İzmir'in dağlarından haykırıyorum" ifadelerine yer verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yıl dönümü dolayısıyla CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından Aliağa ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenin ardından İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İzmirlilere gönderdiği mesajı okudu.

İmamoğlu'nun mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Çok büyük millet yolculuğunun ilk ateşinin yakıldığı kararlılığın, cesaretin, vatan ve millet sevgisinin, şehri güzel İzmir'e ve İzmirli hemşerilerime selam olsun. Eminim ki bütün İzmir 23 Nisan'dan 19 Mayıs'a Türk bayrağımızla dünyanın en güzel görüntüsünü verecek. Milli egemenliğin haftasında 86 milyon insanımızın birliği, bütünlüğü, milletimizin ve devletimizin güçlü, özgür, adaletli, bereketli, zengin ve mutlu geleceği için hep birlikte çok çalışacağız. Bu kararlılıkla, bir çift mavi gözün ışığında İzmir'in dağlarından haykırıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Her şey çok güzel olsun. EKREM İMAMOĞLU 22.04.2025"

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan, İmamoğlu, Politika, Aliağa, Yerel, Yaşam, Çocuk, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel İmamoğlu'ndan 23 Nisan Mesajı: 'Bir Çift Mavi Gözün Işığında İzmir'in Dağlarından Haykırıyorum' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hac mevsimi öncesi Suudi Arabistan’dan Mekke kararı Hac mevsimi öncesi Suudi Arabistan'dan Mekke kararı
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 512’ye yükseldi Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 512'ye yükseldi
Adana’da feci kaza: Genç baba öldü, eşi ve oğlu yaralandı Adana'da feci kaza: Genç baba öldü, eşi ve oğlu yaralandı
Ünlü oyuncu Leyla Okay 62 yaşında hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Leyla Okay 62 yaşında hayatını kaybetti
23 Nisan’da toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak 23 Nisan'da toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak
Adana’da iki kişiyi öldüren şahıs intihar etti Adana'da iki kişiyi öldüren şahıs intihar etti
Ankara’da bazı yollar 23 Nisan’da trafiğe kapatılacak Ankara'da bazı yollar 23 Nisan'da trafiğe kapatılacak
Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım Trump fikir değiştirdi Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: 1 şehit Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: 1 şehit
Bakanlık ’önemli uyarı’ deyip duyurdu: Doğum yardımı başvuruları sadece e-Devlet’te Bakanlık 'önemli uyarı' deyip duyurdu: Doğum yardımı başvuruları sadece e-Devlet'te
Türkiye için sürpriz ’S-400’ iddiası ABD’li meclis üyeleri mektup yazdı Türkiye için sürpriz 'S-400' iddiası! ABD'li meclis üyeleri mektup yazdı

20:35 İşte İstanbul’u sallayan 6,2’lik depremin korkunç sesi İşte İstanbul'u sallayan 6,2'lik depremin korkunç sesi
19:19 İstanbul’da 6.2 sonrası 127 artçı sarsıntı 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi İstanbul'da 6.2 sonrası 127 artçı sarsıntı! 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi
17:36 23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel’in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti 23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel'in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti
17:00 Deprem anında tırların beşik gibi sallandığı görüntüler ortaya çıktı Deprem anında tırların beşik gibi sallandığı görüntüler ortaya çıktı
16:59 İstanbul’daki 6,2’lik depremi 20 gün önceden bildi Yeni açıklaması yüreklere su serpti İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti
09:56 Ali Koç’a soğuk duş Taraftarlar basket maçında da aynı sloganı attı Ali Koç'a soğuk duş! Taraftarlar basket maçında da aynı sloganı attı
09:33 Survivor’da şoke eden anlar: Seni yarışmada tutamayız Survivor'da şoke eden anlar: Seni yarışmada tutamayız
09:30 Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
09:28 Anıtkabir’de 23 Nisan töreni Devlet erkanı Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı Anıtkabir'de 23 Nisan töreni! Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı
09:23 Tartıştığı babasını silahla vurdu Tartıştığı babasını silahla vurdu
09:10 İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay Skandalı mahalleye yayılan koku ortaya çıkardı İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay! Skandalı mahalleye yayılan koku ortaya çıkardı
09:05 Abdülkerim’e Konya’da büyük şok Annesine edilen küfürleri sesi titreyerek anlattı Abdülkerim'e Konya'da büyük şok! Annesine edilen küfürleri sesi titreyerek anlattı
08:54 Şampiyon PSG’nin 10 maçlık galibiyet serisi bitti Şampiyon PSG'nin 10 maçlık galibiyet serisi bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2025 21:02:36. #7.12#
SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan 23 Nisan Mesajı: 'Bir Çift Mavi Gözün Işığında İzmir'in Dağlarından Haykırıyorum' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.