İmamoğlu'ndan Belediyelerin Mali Zorluklarına Dair Açıklama - Son Dakika
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Yerel

İmamoğlu'ndan Belediyelerin Mali Zorluklarına Dair Açıklama

İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyelerin ciddi mali zorluklar yaşadığını belirterek, bu durumun birçok belediyeyi maaş ödeme pozisyonuna zorladığını ifade etti. Ayrıca, partizanlığın halkın en büyük düşmanı olduğunu vurguladı.

21.10.2024 13:40
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İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tüm belediyeler ne yazık ki çok ciddi mali zorluklar içerisindedir. Bugün artık Türkiye'de belediyeler özellikle belde, ilçe hatta bir kısmı il belediyeleri sadece maaş ödeme pozisyonuna dönüşmüş durumdadır" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, medya temsilcileri ile bir araya geldi. Belediyelerin ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğini söyleyen İmamoğlu, "Tüm belediyeler ne yazık ki çok ciddi mali zorluklar içerisindedir. Bugün artık Türkiye'de belediyeler özellikle belde, ilçe hatta bir kısmı il belediyeleri sadece maaş ödeme pozisyonuna dönüşmüş durumdadır. Bu tehdit daha üst çemberde bulunan belediyeleri de aynı şekilde sarmak üzeredir" ifadelerini kullandı.

"Partizanlık bu halkın en büyük düşmanı haline gelmiştir"

Türkiye'nin önünde kritik bir dönem olduğunu söyleyen İmamoğlu, "İstanbul'da halkımıza nasıl hesap veriyorsak ülke genelinde de buna örnek olması adına özellikle TBB üzerinden tüm yerel yönetimlerle şeffaf çalışma ilkemizi en üst seviyede, anlatan aktaran, anlatan, örnekleyen bir mekanizmayı kurarak bunu kurumsal odaklı temsil edeceğiz. Hangi siyasi görüşten olursa olsun halkımızın çıkarını her şeyin üzerinde tutan bir yönetim anlayışını benimsemeye devam edeceğiz. Partizanlık bu halkın en büyük düşmanı haline gelmiştir" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İmamoğlu'ndan Belediyelerin Mali Zorluklarına Dair Açıklama - Son Dakika

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