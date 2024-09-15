İmamoğlu'nun Adıyaman'a Gönderdiği Kırtasiye ve Oyuncaklar Çocukları Sevindirdi - Son Dakika
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İmamoğlu'nun Adıyaman'a Gönderdiği Kırtasiye ve Oyuncaklar Çocukları Sevindirdi

İmamoğlu\'nun Adıyaman\'a Gönderdiği Kırtasiye ve Oyuncaklar Çocukları Sevindirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman'daki Hanım Can teyzeye söz verdiği kırtasiye malzemeleri ve oyuncakları gönderdi. Dağıtım etkinliği, çocuklar arasında sevinçle karşılandı.

15.09.2024 17:05  Güncelleme: 17:06
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İstanbul Büyükşehir ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyamanlı Hanım Can teyzeye söz verdiği kırtasiye malzemeleri ve oyuncakları Adıyaman'a göndererek çocuklara dağıtılmasını sağladı.

28 Ağustos'ta Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Toplantısı için Adıyaman'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim döneminde kendisine selam gönderen Hanım Can teyzeyi evinde ziyaret etmişti. Bu samimi ziyaret sırasında Hanım Can teyze, mahallenin çocukları için kırtasiye malzemesi ve oyuncak talebinde bulunmuştu.

Başkan İmamoğlu, bu isteği geri çevirmeyerek, oyuncakları ve kırtasiye malzemelerini Adıyaman'a göndereceğine dair söz vermişti.

Söz verilen oyuncaklar ve kırtasiye malzemeleri Adıyaman'a ulaştı ve Başkan İmamoğlu'nun bu jesti, Hanım Can teyzenin mahallesinde büyük bir sevinçle karşılandı. Oyuncakların dağıtımında, Hanım Can teyzeye Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve ünlü Türk halk müziği sanatçısı Nurettin Rençber eşlik etti.

Oyuncak ve kırtasiye malzemelerinin dağıtımı sırasında bir konuşma yapan Başkan Abdurrahman Tutdere, "Hanım teyzeye yaptığınız ziyaret sırasında mahallenin çocuklarına kırtasiye ve oyuncak göndereceğinize dair söz vermiştiniz. Kırtasiye ve oyuncaklar elimize ulaştı, size bir kez daha Adıyaman'la gösterdiğiniz dayanışma adına teşekkür ediyorum. Adıyaman'dan saygılarımızı ve sevgimizi iletiyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İmamoğlu'nun Adıyaman'a Gönderdiği Kırtasiye ve Oyuncaklar Çocukları Sevindirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İmamoğlu'nun Adıyaman'a Gönderdiği Kırtasiye ve Oyuncaklar Çocukları Sevindirdi - Son Dakika
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