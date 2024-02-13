İMO Erzurum Şube Seçimlerini Melih Ermancık ve Listesi Kazandı - Son Dakika
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İMO Erzurum Şube Seçimlerini Melih Ermancık ve Listesi Kazandı

İMO Erzurum Şube Seçimlerini Melih Ermancık ve Listesi Kazandı

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Erzurum Şube seçimlerinde Melih Ermancık ve listesi, önemli bir destek alarak seçimi kazandı. Yedi asil ve yedi yedek üye ile on üç asil ve on üç yedek merkez delege üyesi, Melih Ermancık'ın listesinden seçildi.

13.02.2024 15:20  Güncelleme: 16:24
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İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Erzurum Şube seçimlerinde kazanan taraf Melih Ermancık ve listesi oldu.

İki dönemdir İMO Erzurum Şube Başkanlığı görevini yürüten Abdulkadir Orhan'ın da merkez delege listesinde yer aldığı Melih Ermancık, üyelerden önemli bir destek alarak seçimi göğüsleyen taraf oldu. Seçim sonuçlarına göre yedi asil ve yedi 7 yedek olmak üzere şube yönetim kurulu üyeleri ve on üç asil on üç yedek olmak üzere merkez delege üyelerinin tamamı Melih Ermancık'ın listesinden seçildi.

İMO) Erzurum Şubesi seçimleri sonucunda Yönetim Kurulu Asil Üyeleri Melih Ermancık (Başkan), Hakan Unus, Coşar Yılmaz, Erhan Mola, Rıdvan Bulut, İsmail Hakkı Bilge ve Mahmut Kılıç oldu. Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine ise; Alper Dedeşin, M. Kürşad Yılmaz, Rahmi Sağıroğlu, Fatih Özkan, Melek Zeğerek, Fatih Beyazta ve N. Ceren Ersoy seçildi.

. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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