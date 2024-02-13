İMO Erzurum Şube Seçimlerini Melih Ermancık ve Listesi Kazandı

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Erzurum Şube seçimlerinde kazanan taraf Melih Ermancık ve listesi oldu.
İki dönemdir İMO Erzurum Şube Başkanlığı görevini yürüten Abdulkadir Orhan'ın da merkez delege listesinde yer aldığı Melih Ermancık, üyelerden önemli bir destek alarak seçimi göğüsleyen taraf oldu. Seçim sonuçlarına göre yedi asil ve yedi 7 yedek olmak üzere şube yönetim kurulu üyeleri ve on üç asil on üç yedek olmak üzere merkez delege üyelerinin tamamı Melih Ermancık'ın listesinden seçildi.
İMO) Erzurum Şubesi seçimleri sonucunda Yönetim Kurulu Asil Üyeleri Melih Ermancık (Başkan), Hakan Unus, Coşar Yılmaz, Erhan Mola, Rıdvan Bulut, İsmail Hakkı Bilge ve Mahmut Kılıç oldu. Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine ise; Alper Dedeşin, M. Kürşad Yılmaz, Rahmi Sağıroğlu, Fatih Özkan, Melek Zeğerek, Fatih Beyazta ve N. Ceren Ersoy seçildi.
. - ERZURUM
Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda milli sporcu Muammer Şahin, koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde bir madende toprak kayması meydana geldi! Göçük altında kalan işçiler var
Esra Ezmeci'nin programına başvurarak yardım isteyen Göksu, eşinin çalışmadığını aynı evde yaşadıkları kayınpederinin alkolik olduğunu kayınvalidesinin de müstehcen görüntüler izleyerek kendisine zorla göstermeye çalıştığını söyleyerek sitem etti.
Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu, 1 Mart'ta vizyona gireceği duyurulan 'Ahmet'in Türküsü' filmine karşı sessizliğini bozarak yasal işlemler başlattıklarını açıkladı. Kaya, filmin Ahmet Kaya'nın hayatını yanlış ve ticari amaçlarla kullanarak kendi kariyerlerini yeniden kurmaya çalışan kişiler tarafından yapıldığını belirtti.
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Bakan Fidan'ın bu görüşmede iki başkana ''Siz benden daha fazla mı Atatürkçüsünüz?'' sorusunu yönelttiği öğrenildi.
Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi'ye suikast düzenleyen ve Papa II. Ioannes Paulus'a saldırıda bulunan Mehmet Ali Ağca, bu kez yağma suçundan yargılanıyor. Bahçelievler'de meydana gelen olayda, Gökhan Soylu'nun çocukları tehdit edilerek bir daireyi Mehmet Ali Ağca'ya devretmesi üzerine şikayetçi olan Soylu, 5 sanık hakkında dava açıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Ahmet Gülmedi, olayın detaylarını anlattı. Mahkeme, duruşmayı erteleyerek eksikliklerin giderilmesini bekleyecek.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Azerbaycanlı rakibini yenerek finale çıkan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, rakibinin formasındaki Azerbaycan bayrağını öptü. Kayaalp'in o hareketi büyük beğeni aldı.
Şiddetli sağanak yağışın etkili olduğu Antalya'da 5 ilçede okullar tatil edilirken, sel sularına kapılan 1 kişi ise yaşamını yitirdi. Bölgede ekipler çalışmalarına devam ederken kentteki altyapının da sınıfta kaldığı görüldü.
Son Dakika › Yerel › İMO Erzurum Şube Seçimlerini Melih Ermancık ve Listesi Kazandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?