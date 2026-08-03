İncir Üreticilerine Bilgilendirme Toplantısı

Aydın'ın Köşk ilçesinde incir üreticilerine yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısında sağlıklı ilek kullanımı, doğru ilekleme yöntemleri, kuru incir hasadı ve gıda güvenilirliği konularında önemli bilgiler aktarıldı.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Başçayır Mahallesi'nde incir üreticilerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Aydın ili Mülki Sınırları İçerisinde İncir Kalitesinin ve İlek Arıcığının Korunması ile İncir Yetiştiriciliğinin Sürekliliğinin Sağlanması ve Geliştirilmesine İlişkin Valilik Tebliği (2026/1) kapsamında üreticilere detaylı bilgiler verildi. Bilgilendirme toplantısında üreticilere; sağlıklı ilek kullanımı, doğru ilekleme yöntemleri, kuru incir hasadı ile kurutma sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar, üreticiler ile ilek ticareti yapanların sorumlulukları ve tebliğ hükümlerine aykırı uygulamalarda uygulanacak idari yaptırımlar anlatıldı. Toplantıda ayrıca incir kalitesinin korunması, ilek arıcığının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gıda güvenilirliğine yönelik yükümlülükler üzerinde durulurken, üreticilerin kaliteli ve sürdürülebilir üretim yapabilmeleri için tebliğ hükümlerine uygun hareket etmelerinin önemine dikkat çekildi.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, incir üretiminde kalite standartlarının korunması ve üreticilerin mevzuat konusunda bilinçlendirilmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti.