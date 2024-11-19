İncir Yetiştiriciliği Eğitimi Aydın'da Düzenlendi - Son Dakika
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İncir Yetiştiriciliği Eğitimi Aydın'da Düzenlendi

İncir Yetiştiriciliği Eğitimi Aydın\'da Düzenlendi

Aydın'da teknik personele İncir Yetiştiriciliği ile ilgili eğitim verildi, kalite artırılacak.

19.11.2024 12:46
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde görevli personellere yönelik İncir Yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi.

Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsünde İncir Yetiştiriciliği, Hastalık-Zararlıları, Hasat, Kurutma ve Depolama konularında İl Tarım ve İlçe Tarım Müdürlüklerinde görevli teknik personele yönelik eğitim gerçekleştirildi.

İncir, Aydın'da 383 bin dekar alanda 204 bin tonluk üretim miktarı ile Türkiye üretiminin yüzde 57'sini karşılıyor. Geçen yıl 51 bin ton kuru incir ihracatı gerçekleştirilirken, incir üreticileri ve personele yönelik eğitimlerde devam ediyor. Bu yıl, 15 farklı konuda 179 adet eğitim toplantısı düzenlenirken, yaklaşık 2 bin 700 üreticiye ulaşıldığı öğrenildi. Üreticilerin yanı sıra teknik personele de eğitimler devam ediyor. Son olarak Erbeyli Mahallesi'nde her ilçeden üç teknik personelin katıldığı eğitimde 2016 yılında Avrupa birliği tescili alan Aydın İnciri'nin yetiştirilmesinden depolanması aşamasına kadar uygulanması gereken kriterler personele hatırlatıldı. Gerçekleştirilen eğitimlerle Aydın İnciri'nde kalitenin yükseltilmesi ve ekonomik girdinin artırılması hedefleniyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İncir Yetiştiriciliği Eğitimi Aydın'da Düzenlendi - Son Dakika

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