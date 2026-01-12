Başkan Kaya, vatandaşların sorunlarını dinledi

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Hamitler Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşarak mahallelinin sorunlarını dinledi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İncirliova Muhtarlar Derneği Başkanı ve Hürriyet Mahallesi Muhtarı Tuncay Yıldızer, Arzular Mahallesi Muhtarı Ümit Özkan ve Erbeyli Mahallesi Muhtarı Tunç Aydın ile birlikte Hamitler Mahallesi Muhtarlığı Köy Konağı'nda vatandaşlarla buluşarak sohbet etti.

Başkan Kaya ziyaretle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Mahallemizin ihtiyaçlarına ilişkin mahalle sakinlerimizin görüş öneri ve taleplerini dinleyerek ilgili birimlerimize gerekli talimatları verdik. Hamitler Mahallesi Muhtarımız Ahmet Atar ve tüm vatandaşlarımıza bizlere gösterdikleri yakın ilgi ve misafirperverlikleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN