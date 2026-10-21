İncirliova Belediye Başkanı Kaya, SMA Tip 1\'i yenen Teoman\'ı belediyede ağırladı

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, SMA Tip 1 hastalığıyla mücadelesini hayırsever vatandaşların desteğiyle kazanan ve Almanya'da gördüğü kök hücre tedavisinin ardından sağlığına kavuşan minik Teoman Çiftçi'yi ve ailesini belediyede ağırladı. Başkan Kaya, minik Teoman'ın umut dolu hikayesinin dayanışmanın ve iyiliğin gücünü bir kez daha gösterdiğini belirterek kampanyaya destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Doğumundan henüz 10 gün sonra SMA Tip 1 teşhisi konulan minik Teoman Çiftçi için başlatılan yardım kampanyası, duyarlı vatandaşların desteğiyle başarıya ulaştı. Almanya'da gördüğü kök hücre tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Teoman, ailesi Yağmur ve Enis Talha Çiftçi ile birlikte İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı ziyaret etti. Minik Teoman'ı ve ailesini belediyede ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Kaya, zorlu süreçte gösterilen dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Ziyarette konuşan Başkan Kaya, minik Teoman'ın sağlığına kavuşmasının kendileri için büyük bir mutluluk ve umut kaynağı olduğunu belirterek, "Minik Teoman'ımızın sağlığına kavuştuğunu görmek, bizler için tarif edilemez bir mutluluk. Onun için başlatılan kampanyaya destek veren, elini taşın altına koyan, duasını ve yardımını esirgemeyen hayırseverlere yürekten teşekkür ediyorum. Birlik olduğumuzda, dayanışmamızı büyüttüğümüzde neleri başarabileceğimizi Teoman'ımızın hikayesinde bir kez daha gördük. Teoman kazandı, iyilik kazandı. Bu güzel hikayenin, tedavi olmayı bekleyen diğer yavrularımız için de umut olmasını diliyorum. Hiçbir çocuğumuzun umudu tükenmesin, hiçbir aile kendisini yalnız hissetmesin. İyilik ve dayanışma büyüdükçe umutlarımız da büyüyecek. Minik Teoman'ımıza ve kıymetli ailesine bir ömür boyu sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Yüzleri hep gülsün, mutlulukları daim olsun" dedi.