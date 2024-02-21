İncirliova Belediyesi\'nden cenaze duyuruları ve acil durum bildirimleri

Yerel

Aydın'ın İncirliova Belediyesi'nde kurulan sistem ile ilçede cenaze duyurusu ve acil durum bildirimleri halka mesajla iletiliyor. Sela ve anons sisteminin ulaşmadığı bölgelerde yaşayan vatandaşların her konudan haberdar olduğu sistem sayesinde, vatandaşlar zor günlerinde yalnız kalmıyor.

Aydın'ın en hızlı büyüyen ilçesi olan İncirliova'da özellikle cenaze duyurusu için okunan selalardan vefat eden kişinin kim olduğu anlaşılmayınca belediye tarafından mesaj sistemi kuruldu. Vefat eden kişiler için mahallesindeki camiden sela verilirken cenaze yakınlarının talebi doğrultusunda belediyeden vefat duyuru mesajı yayınlanıyor. Kişisel Verilerin Korunma Kanunu (KVK) kapsamında oluşturulan sistem ile vatandaşlar İncirliova'dan haberdar oluyor. İncirliova'da yaşayanların yanı sıra aslen İncirliovalı olup başka şehirde ya da yurt dışında yaşayanların da İlçedeki olup biten her şeyden haberdar olmak için sisteme yaklaşık 9 bin kişinin kayıt yaptırdığı öğrenildi. - AYDIN