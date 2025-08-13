İncirliova Belediyesi'nden Tarihi Araç Alımı - Son Dakika
İncirliova Belediyesi'nden Tarihi Araç Alımı

13.08.2025 17:15  Güncelleme: 17:17
İncirliova Belediyesi, yerli üretim 10 yeni hizmet aracı satın alarak tarihindeki en büyük araç alımını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Aytekin Kaya, araçların belediyenin öz malı olduğunu vurguladı ve bu araçlarla hizmet kalitesinin artırılacağını ifade etti.

İncirliova Belediyesi, araç filosuna 10 yeni hizmet aracı daha kattı. Belediye tarihinde ilk kez bu sayıda araç alımı gerçekleşirken, Belediye başkanı Aytekin Kaya, tamamı yerli üretim olan araçların kiralık değil, belediyenin öz malı olduğunu vurguladı.

İlçe genelinde hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha etkin hizmet sunmak amacıyla Devlet Malzeme Ofisi üzerinden temin edilen 9 araç ve cenaze nakil aracı olarak kullanılacak bir hibe araç düzenlenen törenle tanıtıldı. Belediyenin filosuna eklenen 4 adet panelvan tipi araç, 4 adet kamyonet, 1 adet cenaze nakil aracı ve 1 adet yerli ve milli üretim TOGG makam aracı vatandaşların incelemesi için Cumhuriyet Meydanı'na sıralandı.

Tanıtım törenine AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Mehmet Yüzbaşıoğlu, MHP İncirliova İlçe Başkanı Ercan Özdemir, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Korucu, Polat Tanrıkulu, Çetin Bayatlı ve belediye meclis üyeleri katıldı.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, tanıtım programında yaptığı konuşmada "Tüm İncirliovalıların emeği ve alın teri ile alınan yeni araçlarımız ilçemize hayırlı olsun. Biri hibe olan toplamda 10 aracımız da kiralık değil, İncirliovamızın öz malıdır. Bu araçlar sayesinde belediye hizmetlerimizi daha hızlı, daha verimli ve kesintisiz şekilde sürdüreceğiz. Daha çok vatandaşımızın talebini yerine getirecek, hizmet için daha çok haneye ulaşacağız. Gitmedik yer, dokunmadık gönül bırakmadan sürdürdüğümüz hizmet seferberliğimizde, bu yeni araçlarımızla artık daha güçlü, daha hızlı ve daha kararlıyız." dedi.

"Belediye tarihinde ilk"

Başkan Kaya açıklamasının devamında, "Belediyemiz tarihinde bu sayıda araç alımı yine ilk kez bizim dönemimizde gerçekleşti. İncirliova'ya hizmet yolunda bir ilki daha gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Her biri yerli üretim araçlarımızın belediyemize kazandırılmasında emeği geçen TBMM KİT Komisyonu Başkanımız ve AK Parti Aydın Milletvekilimiz Mustafa Savaş'a, AK Parti Aydın Milletvekillerimiz Seda Sarıbaş, Ömer Özmen'e, AK Parti Genel Merkez MKYK Üyemiz Mehmet Umut Tuncer'e, AK Parti Aydın İl Başkanımız Mehmet Erdem'e, cenaze nakil aracımızı belediyemize hibe eden Boylu ailesine ve tüm İncirliova halkına gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

24 saat son dakika haber yayını
