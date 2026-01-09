İncirliova Belediyesi yolda kalan sporcuların yardımına koştu - Son Dakika
İncirliova Belediyesi yolda kalan sporcuların yardımına koştu

09.01.2026 11:46  Güncelleme: 11:49
Burdur'da maç sonrası yolda kalan voleybol takımının yardımına İncirliova Belediyesi yetişti. Belediye, sporcuları güvenli bir şekilde ilçeye getirdi ve ikramlarda bulundu.

Burdur'da oynadıkları maçın ardından İzmir'e dönerken otobüs arızası ile yolda kalan voleybol takımının yardımına İncirliova Belediyesi koştu.

Burdur'da oynadıkları maçın ardından İzmir'e dönüş yoluna çıkan özel bir okulun Voleybol Takımı Yıldız Kızlar, Aydın-İzmir otoyolunun İncirliova mevkiinde araçlarının arızalanması sonucu yolda kaldı. Antrenörün durumu İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine ekipler kısa sürede harekete geçti.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya tarafından tahsis edilen minibüsle sporcular güvenli şekilde ilçeye getirildi. Şampiyon voleybolcuları belediye önünde karşılayan Başkan Kaya, sporcularla yakından ilgilenerek yemek ikramında bulundu.

Yaşanan olayda emniyet ve belediye ekiplerinin hızlı koordinasyonu takdir toplarken, sporcular ve antrenörler kendilerine gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. Yemeğin ardından başka bir araçla sporcular İzmir'e gönderildi. - AYDIN

