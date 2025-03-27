İncirliova Belediyesi\'nden Yaşlılara Bayram Tıraşı Hizmeti

İncirliova Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi verdiği kuaför hizmeti ile ilçedeki yaşlı vatandaşların bayram tıraşlarını yaptı. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Koca çınarlarımızı bayrama hazırlıyoruz" dedi.

İncirliova Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi Başkan Kaya öncülüğünde gönüllere dokunan faaliyetlerine Ramazan Bayramı öncesinde de devam etti. Mahalle mahalle gezen ekip bayram öncesi tıraş olması gereken, hastalık veya yaşlılık nedeniyle evinden çıkmakta güçlük çeken 65 yaş üstü vatandaşları evlerinde tıraş etti. Erkek ve bayan kuaförü olarak hizmet veren birim bayram öncesi koca çınarların kişisel bakımlarını gerçekleştirdi.

Belediye ekiplerinin bayram öncesi evlerine kadar gelip kuaför hizmeti vermesinden duydukları memnuniyeti dile getiren 65 yaş üstü vatandaşlar, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı Başkan Kaya'ya teşekkür etti.

Sosyal Hizmetler Birimince Ramazan Bayramı öncesi verilen kuaför hizmetine ilişkin konuşan Başkan Kaya, "Koca çınarlarımızı bayrama hazırlıyoruz. Sosyal Hizmetler Birimi ekiplerimiz değerli büyüklerimizi evlerinde ziyaret ederek mübarek Ramazan Bayramı öncesi saç kesimi ve sakal tıraşlarını gerçekleştirdi. Koca çınarlarımız bayramda ellerini öpmeye gelen çocuklarının ve torunlarının karşısına akça pakça olmuş nurlu yüzleri ile çıkacaklar. Başımızın tacı büyüklerimizin rahatı, huzuru ve sağlıkları için var gücümüzle çalışmaya her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Koca çınarlarımıza sıhhatler olsun diyor, ellerinden öpüyor, şimdiden aileleri ve sevdikleri ile birlikte hayırlı bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN