İncirliova Belediyesi\'ne Hibe Araç Desteği

Yerel

İncirliova Belediyesi ilçedeki vatandaşların il merkezindeki hastanelere ücretsiz ulaşımı başta olmak üzere birçok sosyal belediyecilik hizmetinin daha kaliteli yapılmasını sağlayacak iki aracı hibe olarak bünyesine kattı. Hayırseverlere teşekkür eden Başkan Aytekin Kaya; "Hibe araçlar vatandaşa hizmet taşıyacak" dedi.

Özel bir şirket tarafından hibe edilen ticari araç ile bir iş insanı tarafından hibe edilen otobüsün İncirliova Belediyesi'ne teslimi gerçekleştirildi. İlçede her ay 500'den fazla hastanın il merkezindeki hastanelere ücretsiz olarak ulaşımını sağlayan belediye, bu hibeler ile hizmet kalitesi daha arttıracak. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın öncülüğünde Sosyal Hizmetler Biriminin çalışmaları ile ilçede sosyal belediyecilik hizmetlerine aralıksız devam eden belediye ekipleri yeni araçlarla daha çok kişiye ulaşabilecek.

Hibe araçların belediye hizmetlerinde kullanılmasına ilişkin açıklamalarda bulunan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya; "Hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile biri 21 kişilik otobüs diğeri hafif ticari araç olmak iki hibe aracı belediyemize kazandırdık. Bu araçlarımız vatandaşlarımızın hizmetlerinde kullanılacak ve birçok ihtiyaca cevap verecek. Köylerimizden bize ulaşıp 'Kendim gidemiyorum, beni hastaneye götürür müsün Aytekin?' diyen 80 yaşındaki Ahmet amca da, Hatice teyze de, 'Etkinliğimize araç lazım Aytekin Amca' diyen 15 yaşındaki okul çocuklarımız da bu araçlardan yararlanacak. Biz zaten sosyal belediyecilik anlamında çok kapsamlı hizmet veren, merkez kırsal ayrımı yapmadan çalışan bir belediyeyiz. Bu araçlarla inşallah daha çok ihtiyaca daha kaliteli hizmet vereceğiz. Her iki aracı da belediyemize hibe eden hayırseverlerimize ve araçların kazandırılmasında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN