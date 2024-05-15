İncirliova Belediyesi ve Engelsiz Yaşam Derneği, Özel Askerler Kına Gecesi düzenledi

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İncirliova Belediyesi ve İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği tarafından birlikte organize edilen Özel Askerler Kına Gecesi ve Asker Eğlencesi etkinliğine katılan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, bir günlüğüne askere gidecek özel askerlerin sevinçlerine ortak oldu.

İncirliova Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe vatani görevlerini yerine getirmek üzere bir günlüğüne askere gidecek olan İncirliovalı engelli gençler, engelli aileleri ve yakınları katıldı. Bir günlüğüne askere gidecek olan özel askerler için pasta kesilen gecede askerlere kına da yakıldı. Engelliler, aileleri ve geceye katılanlar çalan müzikler eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Gecede engelli bireylerle yakından ilgilenen Başkan Kaya etkinliğe ilişkin açıklamasında, "Belediyemiz ve İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği tarafından organize edilen Özel Askerler Kına Gecesi ve Asker Eğlencesi Etkinliğinde, özel askerlerimizin sevinç ve mutluluklarına ortak olduk. Onların hayatlarında olmak, onlarla birlikte bu hayatı paylaşmak ve bunu yaparken ortaya çıkan tüm engelleri sevginin gücü ile ortadan kaldırmak işimizin en önemli parçası. Bu doğrultuda düzenlenmiş çok güzel bir etkinlikti. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen başta İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği Başkanımız Ayşe Okulsev ve yönetimine, etkinlikte görev alan belediye çalışanlarımıza ve tüm görevlilere teşekkür ediyor, engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine bir ömür sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN