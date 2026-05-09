İncirliova Belediyesi'nde yeni logo için başvurular başladı
09.05.2026 09:45  Güncelleme: 09:46
İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın önderliğinde, ilçeyi temsil edecek yeni bir logo için 40 bin TL ödüllü bir yarışma başlatıldı. Yarışmaya gerçek ve tüzel kişiler katılabilecek ve son başvuru tarihi 22 Haziran 2026 olarak belirlendi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya öncülüğünde kurumsal kimlik çalışmalarını sürdüren İncirliova Belediyesi, ilçeyi temsil edecek yeni logo için yarışma sürecini başlattı. 40 bin TL ödüllü yarışma için başvurular bugün başladı.

İncirliova Belediyesi tarafından düzenlenen Kurumsal Logo Yarışması'na gerçek ve tüzel kişiler dahil herkes katılım sağlayabilecek. Katılımcılar en fazla üç farklı tasarım ile başvuru yapabilecek.

08 Mayıs 2026 tarihi itibariyle başvuruların alınmaya başladığı yarışma da son başvuru tarihi 22 Haziran 2026 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar gönderilen logolar 30 Haziran 2026 tarihine kadar seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Finale kalan üç eser, İncirliova Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden 01-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında halk oylamasına sunulacak. Yeni logo 15 Temmuz 2026 tarihinde açıklanırken 20 Temmuz 2026 tarihinde ise ödül töreni gerçekleşecek. Halkın oylarıyla belirlenecek yeni logo, ilçenin kurumsal kimliğinde kullanılmaya başlanacak.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Başkan Kaya, yeni logo çalışmasının sadece görsel bir değişim olmadığını, aynı zamanda ilçenin vizyonunu yansıtan önemli bir adım olduğunu ifade etti. Başkan Kaya açıklamasında, "İncirliovamız gelişiyor. Belediyemizin eski logosu bu gelişimin gerisinde kaldı. Biz ilçemizin devecilik kültürünü, incirini, zeytinini, bereketli topraklarını ve gelişimini yansıtan modern bir logo arıyoruz. İncirliovamızın güzelliğini, kültürünü ve gelişen şehir yapısını en iyi şekilde temsil edecek tasarımların ortaya çıkacağına inanıyorum. Yarışmaya katılacak tüm katılımcılarımıza başarılar diliyorum" dedi.

İncirliova Belediyesi tarafından hazırlanan yarışma şartnamesi belediyenin resmi internet sitesi "www.incirliova.bel.tr" de yayımlandı. Şartnamede; yarışmanın amacı, teknik kriterler, başvuru şartları, değerlendirme süreci ve logo kullanım esaslarına ilişkin detaylı bilgiler yer aldı. Hazırlanan şartnamede, yeni logonun İncirliova'nın incir üretimi, deve kültürü, tarihi mirası ve modern şehircilik vizyonunu bir arada yansıtması gerektiği vurgulandı. Ayrıca tasarımların; sade, özgün, işlevsel ve kurumsal kimliği güçlü bir yapıya sahip olması gerektiği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

