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İncirliova'da bir okulda dinletilen müzik sonrası inceleme başlatıldı

AYDIN - Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir ortaokulda teneffüste çalınan müstehcen içerikli müzik çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan'ı göreve davet eden bazı vatandaşlar, bir eğitim kurumunda böyle bir müziğin çalınmasına isyan etti. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İncirliova ilçesinde bulunan Cemal Gürbüz Ortaokulu'nda öğrencilere dinletilen müzik adeta akıllara durgunluk verdi. Son ses müziğin açıldığı okulda, öğrencilere dinletilen şarkının sözlerinde, "Cart curt. Yırt onu, yırt, yırt" ifadeleri tepki topladı. Müstehcen içerikli müziği duyan çevredeki esnaflar ve vatandaşlar, o anları cep telefonu ile kaydedip tepki gösterdi. Tepki çeken uygulamaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan, sessiz kalırken Aydın İl Milli Eğtim Müdürülüğü tarafından kyaşanan rezaletle ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.