İncirliova\'da Et ve Süt Kurumu\'nun İlk Mağazası Açılıyor

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın girişimi ile Et ve Süt Kurumu'nun Aydın'daki ilk mağazası yarın İncirliova'da hizmete açılıyor. Belediye Başkanı Aytekin Kaya, tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek 30 Temmuz Çarşamba günü saat 12: 00'de gerçekleştirilecek olan açılışa herkesi davet etti.

İncirliova'da Et ve Süt Kurumu Satış Mağazasının açılışı için tüm hazırlıklar tamamlandı. Aydın'da bir ilk, Türkiye genelinde ise 18. şube olma özelliği taşıyan mağazanın, 30 Temmuz Çarşamba günü saat 12.00'de açılışı yapılarak satışlara başlayacağı duyuruldu.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, açılış öncesi mağazada yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Şube yetkilileri ile bir araya gelen Başkan Kaya, vatandaşların güvenle alışveriş yapabilecekleri, kaliteli ve uygun fiyatlı et ve süt ürünlerine ulaşabilecekleri bu mağazanın, İncirliova'ya yakışır modern ve donanımlı bir yapıya kavuştuğunu ifade etti.

Açılışa ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Kaya, "Et ve Süt Kurumu İncirliova Satış Mağazamızda açılış öncesi son kontrollerimizi tamamladık. Mağazamızın, güvenli, kaliteli ve uygun fiyatlı ürün seçenekleriyle ilçemize değer katacağına inanıyorum. 30 Temmuz Çarşamba günü saat 12.00'de tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı açılışa davet ediyorum. Hep birlikte İncirliovamıza yeni bir hizmet kapısını daha aralayacağız."dedi. - AYDIN