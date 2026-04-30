İncirliova\'da sivrisinek ve haşereye karşı mesai sürüyor

Aydın'ın İncirliova ilçesinde belediye ekipleri, yaz mevsimi öncesi sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. İlçe genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında merkez ve kırsal mahallelerde periyodik ilaçlama yapılıyor.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla ekiplerin 7 gün 24 saat sahada görev yaptığını belirtti. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte ilaçlama faaliyetlerine erken dönemde başladıklarını ifade eden Kaya, çalışmaların ilçe genelinde aralıksız devam ettiğini söyledi. Başkan Kaya, "Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için 7/24 sahadayız. İlçemizde halk sağlığını tehdit eden sivrisinek ve haşerelere karşı mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın rahat bir yaz mevsimi geçirebilmesi için erken dönem ilaçlamaları ile başladığımız çalışmalarımıza merkez kırsal ayrımı yapmaksızın tüm mahallelerimizde periyodik olarak devam ediyoruz. İlaçlama çalışmalarımızı tüm mahallelerimizde yaz boyunca sürdüreceğiz" dedi.

Belediye ekiplerinin, vatandaşların yaz aylarını daha sağlıklı ve konforlu geçirmesi amacıyla çalışmalarını planlı şekilde sürdüreceği öğrenildi. - AYDIN