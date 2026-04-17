İncirliova\'da vatandaşlara ücretsiz fide dağıtıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından İncirliova ilçesinde vatandaşlara ücretsiz Ata tohumu dağıtıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından İncirliova ilçesinde ücretsiz fide dağıtıldı. Cumhuriyet Meydanında yapılan fide dağıtımına vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

İncirliova Belediye Başkan Vekili Metin Korucu, Başkan Yardımcılatı Polat Tanrıkulu ve Çetin Bayatlı, AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Levent Güleçyüz, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları vatandaşlara fide dağıttı. Yaklaşık 50 bin domates, biber ve patlıcan fidesi kısa sürede tükendi. Ata tohumlarından üretilen fideleri alan vatandaşlar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN