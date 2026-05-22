Başkan Kaya: "Kültür Park\'ın tapusu artık İncirliova halkının"

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Kurban Bayramı öncesinde ilçeye önemli bir müjde verdi. Başkan Kaya, İncirliova'nın simge alanlarından biri olan Kültür Park'ın mülkiyetinin Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden İncirliova Belediyesi'ne geçtiğini duyurdu. Yapılan tahsisle birlikte belediyenin her yıl ödediği yaklaşık 2 buçuk milyon TL kira bedeli artık İncirliovalı vatandaşların hizmetinde kullanılacak.

Bugüne kadar mülkiyeti Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait olan ve İncirliova'nın sosyal yaşamında önemli bir yere sahip bulunan yaklaşık 40 dönümlük Kültür Park, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın girişimleriyle belediyeye tahsis edildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Kaya, "İncirliovamızın simge yerlerinden biri olan Kültür Parkımızın Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden belediyemize tahsisi için bir süredir yoğun mesai yürütüyorduk. Süreç olumlu sonuçlandı ve beklediğimiz tahsis işlemi tamamlandı. Bu tahsisle birlikte İncirliova ile özdeşleşen bir alanı İncirliova'nın mülkü haline getirdik. Kültür Park'ın tapusu artık İncirliova halkının oldu. İçerisinde Balık Restoranımızın bulunduğu kafeterya ve düğün salonlarımızın yer aldığı bu alan için belediyemiz her yıl yaklaşık 2 buçuk milyon lira kira bedeli ödüyordu. Bu para artık vatandaşımızın cebinden çıkmayacak, tam aksine İncirliova'nın hizmetine aktarılacak. İlçemiz için hem maddi hem de manevi değeri yüksek bir kazanım oldu. Tüm İncirliovamıza hayırlı olsun" dedi.

Başkan Kaya, açıklamasında sürece katkı sunan isimlere de teşekkür ederek "Birçok kişinin emeğinin olduğu önemli bir hizmeti ilçemize kazandırdık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a ve ilgili bakan yardımcılarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. TBMM KİT Komisyonu Başkanımız Mustafa Savaş bu süreçte ilçemiz için büyük gayret gösterdi, sürecin her anında bizimleydi. Kendilerine özel olarak teşekkür ediyorum. Yine AK Parti Aydın Milletvekillerimiz Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen de süreci yakından takip ederek bizlere destek oldular. İncirliova'nın aldığı hizmetlerde taş üstüne taş koyan tüm paydaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN