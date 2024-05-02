İncirliova Ziraat Odası işbirliğiyle tarım makineleri operatörlük kursu tamamlandı - Son Dakika
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İncirliova Ziraat Odası işbirliğiyle tarım makineleri operatörlük kursu tamamlandı

İncirliova Ziraat Odası işbirliğiyle tarım makineleri operatörlük kursu tamamlandı

Belgesem İş ve Tarım Makineleri Operatör Yetiştirme Kursu ile İncirliova Ziraat Odası işbirliğiyle gerçekleştirilen tarım makineleri operatörlük kursunu başarıyla tamamlayan adaylar operatörlük belgelerine kavuştu.

02.05.2024 14:02  Güncelleme: 14:07
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Belgesem İş ve Tarım Makineleri Operatör Yetiştirme Kursu ile İncirliova Ziraat Odası işbirliğiyle gerçekleştirilen tarım makineleri operatörlük kursunu başarıyla tamamlayan adaylar operatörlük belgelerine kavuştu.

Aydın'da Belgesem İş ve Tarım Makineleri Operatör Yetiştirme Kursu, belediyeler ve ziraat odaları ile birlikte hayata geçirdiği protokollerle verdiği eğitimlerin sonunda tarım sektöründeki kalifiye eleman ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Bu çerçevede İncirliova Ziraat Odası işbirliğiyle gerçekleştirilen tarım makineleri operatörlük kursunu başarıyla tamamlayan adaylar da belgelerini almaya hak kazandı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen eğitimlerin ardından belge almaya hak kazanan adaylara belgeleri, İncirliova Ziraat Odası adına Emrah Sayın ve Belgesem'in kurucularından ve eğitmenlerinden olan Yüksek Öğretmen Okan Sezgin tarafından teslim edildi.

Konu ile ilgili Belgesem İş ve Tarım Makineleri Operatör Yetiştirme Kursu'ndan yapılan açıklamada "İncirliova Ziraat Odası ile gerçekleştirmiş olduğumuz Tarım makineleri operatörlük protokolüne istinaden, eğitimi tamamlanıp belge almaya hak kazanan adaylarımızın belgeleri, İncirliova Ziraat Odası adına Emrah Sayın tarafından teslim edildi. Sektöre dair destekleri sebebiyle kendilerine teşekkürlerimizi iletiyor, adaylarımıza iş hayatlarında başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İncirliova Ziraat Odası işbirliğiyle tarım makineleri operatörlük kursu tamamlandı - Son Dakika

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