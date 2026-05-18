Selde zarar gören sağlık merkezi yenilendi, yeni yapılan yüzme havuzu törenle açıldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sel felaketinde zarar gören Özlüce Aile Sağlığı Merkezi yenilenirken, yapımı tamamlanan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu da törenle hizmete açıldı.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde 11 Ağustos 2021'de meydana gelen sel felaketinde kullanılamaz hale gelen Özlüce köyündeki Aile Sağlığı Merkezi, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yeniden düzenlendi. Merkez için uygun bir bina satın alındı. Yapı, teknik ekipler tarafından restore edilerek modern bir görünüme kavuşturuldu. Çalışmaların ardından Özlüce Aile Sağlığı Merkezi, vatandaşlara yeniden hizmet vermeye başladı.

İlçedeki bir diğer yatırım ise kapalı yüzme havuzu oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından protokolü 16 Ekim 2020'de imzalanan projenin ilk ihalesinde müteahhit firmanın işi bırakması nedeniyle çalışmalar yarım kaldı. İkinci ihale 1 Eylül 2022'de yapıldı. Erkekarpa köyünde, İnebolu Meslek Yüksekokulu yanında inşa edilen yarı olimpik kapalı yüzme havuzu tamamlanarak törenle açıldı.

Açılışta konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşcu, tesisin modern yapısı ve donanımıyla ilçeye önemli katkı sunacağını belirtti. Havuzun 25 metre uzunluğunda, 12,5 metre genişliğinde, 1,40 metre derinliğinde ve 5 kulvardan oluştuğunu ifade eden Kuşcu, tesiste yüzme eğitimleri, sportif faaliyetler, sosyal etkinlikler ve farklı organizasyonların yapılabileceğini söyledi. Kuşcu, özellikle çocuklar ve gençler için yeni başarı hikayelerine kapı aralanacağını dile getirdi.

AK Parti Milletvekili Serap Ekmekci de yüzme havuzunun İnebolu için önemli bir ihtiyaç olduğunu ifade etti. Kurslara yoğun talep olduğunu aktaran Ekmekci, kadınlar, erkekler, öğrenciler ve spor kulüpleri için programlar hazırlandığını belirterek vatandaşları tesisten yararlanmaya davet etti.

İnebolu Kaymakamı Necdet Uçar ise 2022 yılında yapımına başlanan ve 2024 yılında tamamlanan havuzun gençleri sporla buluşturacağını söyledi. Uçar, tesisin çocuklara modern şartlarda yüzme eğitimi alma imkanı sunacağını, aynı zamanda vatandaşların sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmasına destek olacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Özlüce Aile Sağlığı Merkezi ile İnebolu Kapalı Yüzme Havuzu'nun açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri daha sonra iki tesisi dolaşarak incelemelerde bulundu.

Açılış törenine Belediye Başkan Vekili Necmi Mankaloğlu, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Doğan Ünlü, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, AK Parti İlçe Başkanı Mehmetali Kömürcü ile kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. - KASTAMONU