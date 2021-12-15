İnebolu'da SYDV'nin mütevelli heyeti üyeleri seçildi - Son Dakika

İnebolu'da SYDV'nin mütevelli heyeti üyeleri seçildi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, başkanlığında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın mütevelli heyeti üyeleri seçimi yapıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, başkanlığında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın mütevelli heyeti üyeleri seçimi yapıldı. İnebolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2022 yılı mütevelli heyeti seçimi gerçekleştirildi. Mütevelli seçimine İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Yazı İşleri Müdürü Akif Esgel, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Sait Tok, mahalle ve köy muhtarları katıldı. İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda vakfın mütevelli heyetinde üye olarak görev alacak muhtarlar seçildi. Yapılan seçim neticesinde oy birliğiyle mahalle mütevelli heyetine mahalle muhtarlarından Cünürye Mahallesi Muhtarı Binnaz Atılkan, köy muhtarları temsilcisine Akkonak Köyü Muhtarı Emrullah Nalbant seçildi. - KASTAMONU

Son Dakika

Kocası tarafından iki eli baltayla kesilmişti! AİHM Rusya'yı mahkum etti

15 Aralık Çarşamba gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek

Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı

Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor

Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi

Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma

Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor