İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Süleymaniye Mahallesi'nde Bereket Sofrası Buluşması Düzenledi - Son Dakika
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İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Süleymaniye Mahallesi'nde Bereket Sofrası Buluşması Düzenledi

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Süleymaniye Mahallesi\'nde Bereket Sofrası Buluşması Düzenledi

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bereket Sofrası etkinliği kapsamında Süleymaniye Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Kahvaltının ardından, mahalle sorunları hakkında istişare yapıldı.

31.01.2025 13:07  Güncelleme: 13:09
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İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bereket Sofrası buluşmaları kapsamında Halit Paşa Camiinde Süleymaniye Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bereket Sofrası buluşmaları kapsamında Halit Paşa Camiinde Süleymaniye Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban Bereket Sofrası buluşmaları kapsamında bu kez Halit Paşa Camisinde Süleymaniye Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Beraberindeki Belediye Başkan Yardımcıları, AK Partili yöneticiler ve Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleşen Bereket Sofrası etkinliğinde, sabah namazının kılınmasının ardından cemaatle birlikte kahvaltı sofrasına geçildi. Zeytin, peynir ve simitle yapılan kahvaltı sonrası mahallenin ve bölgenin sorunları dinlenerek birlikte ortak çözüm yolları üzerine istişareler yapıldı.

"Bereket sofraları mahallelerimizin eksiklerini sizlerden duymanın vesilesidir"

Burada vatandaşlara hitaben konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, "Her hafta Cuma sabahı bir mahallemizde, bir camimizde bereket sofrası adı altında buluşmalar yapıyoruz. Davetimize katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Bu buluşmaları da bir vesile kılıp vatandaşlarımızla gitmişken bizlere bir soruları varsa onları da cevaplamaya çalışıyoruz. Çalışma arkadaşlarımız burada, meclis üyelerimizi, AK Partimizin kıymetli yöneticileri ve muhtarımız burada. Bereket Sofraları mahallelerimizin eksikliklerini bizzat sizlerden duymanın vesilesidir. " dedi.

"Sizler en iyi denetleyicisiniz

Vatandaşlara belediyenin gören gözü, duyan kulağı olmaları yönünde çağrıda bulunan Başkan Alper Taban, "Gördüğümüz eksiklik varsa öneri ve tavsiyelerinizi 153 ve 05301573000 WhatsApp Çözüm Merkezi hatlarımızdan bizlere sürekli olarak iletiyor olmanız kıymetlidir. Bu şehrin eksikliklerini hep birlikte çözümleyip bertaraf edebiliriz. Örneğin halk otobüslerinde 60 bine yakın vatandaşımız yolculuk yapıyor. Her otobüste neler yaşanıyor anında haberdar olamayabiliriz. Ancak vatandaşlarımız sağ olsunlar başkanım burada şu konu olmuş, burada bu problem var dediğinde konunun ilgililerine de bu sorunları iletiyoruz. Aynı zamanda sorunların çözümü için bizlere gelen bildirimlerin takipçisi oluyoruz. Amacımız her bir vatandaşımızın şikayetini teşekküre dönüştürmek. Bu nedenle sizlerin bildirimleri çok kıymetli. Her an sahada olan sizler en iyi denetleyici ve kontrol edenlersiniz. Gerek bizlere, gerek muhtarlarımıza, gerekse de teşkilatımıza ilettiğiniz zaman bizler de daha hızlı bir şekilde harekete geçip çözmek için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Konuşmalar sonrası vatandaşlar beklenti ve taleplerini İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'a ileterek doğrudan ilgilileri ile paylaşılmasını sağladı. Vatandaşlarla bir süre yapılan sohbet sonrası buluşma hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Süleymaniye Mahallesi'nde Bereket Sofrası Buluşması Düzenledi - Son Dakika

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