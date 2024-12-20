İnegöl Belediyesi Kaçak Yapılara Geçit Vermiyor - Son Dakika
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İnegöl Belediyesi Kaçak Yapılara Geçit Vermiyor

İnegöl Belediyesi, Akıncılar Mahallesi'nde tarım arazisine yapılan kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirdi. Toplam 8 yapının tespitinin ardından 5 yapı sahibi kendi imkanlarıyla yıkım yaparken, 3 yapı da belediye tarafından imha edildi. Başkan Taban, kaçak yapıların hem mimari hem de güvenlik açısından tehlike arz ettiğini belirterek vatandaşları kanunlara uygun hareket etmeye çağırdı.

20.12.2024 23:09
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Kaçak yapılar bir bir ortadan kaldırılıyor

BURSA - Kaçak yapıyla mücadeleyi sürdüren İnegöl Belediyesi, Akıncılar Mahallesinde tarım arazisine yapılan yapıların yıkımını gerçekleştirdi. Aynı bölgede 3 yapının yıkımını İnegöl Belediyesi yaparken, 5 yapıyı ise yer sahipleri kendi imkanlarıyla kaldırdı.

Estetik ve modern bir kent oluşturmak adına çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, bu kapsamda en büyük mücadeleyi kaçak yapıya karşı veriyor. Şehrin mimarisini olumsuz etkilediği gibi kontrolsüz şekilde yapıldığı için ciddi tehlike de arz eden kaçak yapılara karşı taviz verilmezken, tespit edildikten sonra kanuni yaptırımlar uygulanan yapıların yıkım kararı çıkarak imha ediliyor.

İnegöl Belediyesi bu kapsamda son olarak Akıncılar Mahallesinde 8 ayrı kaçak yapının tespitini yaparak yıkımı için harekete geçti. Yer sahiplerine yapılan bildirimlerin ardından 5 yapı sahibi tarafından yıkıldı. 3 ayrı yapı da alınan yıkım kararı sonucu İnegöl Belediyesi tarafından yıkıldı.

Kaçak yapılara ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, en hassas davrandıkları konunun kaçak yapı olduğunu dile getirerek vatandaşlara kanunlara uygun hareket etme noktasında çağrıda bulundu. Kaçak yapının hem mimari hem de güvenlik açısından tehlike arz ettiğini kaydeden Başkan Taban, "Aynı zamanda milli servetin heba edilmesi demek kaçak yapı. Kaçak yapıya harcanan para, zaman ve emek yıkım kararıyla yok olup gidecek. Yıkılan her yapı da bir milli servet. Sonunu bile bile milli serveti heba etmeyelim. Kaçak yapılarda hem cezai işlem uygulanıyor hem de ardından yıkım kararı uygulanıyor. Cezai işlem uygulanması ve cezanın ödenmiş olması kaçak yapıyı legal hale getirmiyor. Burada vatandaşlarımızda cezayı ödediğinde yapının da artık legal olduğu şeklinde bir algı var. Bu doğru değil" dedi.

Kaçak yapıyı yaptıran kadar yapanın da suçlu olduğuna dikkat çeken Başkan Taban, "Şunun da bilinmesini isterim ki kaçak yapılara işyeri ruhsatı verilmiyor. Tarım alanlarına yapılan kaçak yapılara ise ayrıca İl Tarım Müdürlüğü de idari yaptırım uyguluyor. Kaçak yapılara beton ve hizmet sağlayan kişi ve kuruluşlara da aynı şekilde yaptırımlar uygulanıyor. Yapı sahibi hakkında da savcılığa suç duyurusu yapıyor" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl Belediyesi Kaçak Yapılara Geçit Vermiyor - Son Dakika

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