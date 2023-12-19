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İnegöl Belediyesi, kış hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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İnegöl Belediyesi, kış hazırlıklarını tamamladı

Yüksek kesimlerde kar yağışının başlamasıyla birlikte İnegöl Belediyesi, karla mücadele çalışmaları için 126 araç ve ekipman ile personelleri görevlendirdi. Belediye Başkanı Alper Taban, hazırlıkları sosyal medya hesabından duyurdu.

İnegöl Belediyesi, kış hazırlıklarını tamamladı
19.12.2023 - 16:56,
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Yüksek kesimlerde kar yağışının başlaması ve kış mevsimine girilmesiyle birlikte İnegöl Belediyesi, kış hazırlıklarını tamamladı. 3 müdürlüğün aktif rol aldığı karla mücadele çalışmalarında toplamda 126 araç ve ekipman ile personeller görev alacak.

İnegöl ve civar bölgelerde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışıyla berber, İnegöl Belediyesi de kış hazırlıklarını tamamlayarak karla mücadele çalışmaları için bekleyişe geçti. Henüz şehrin kırsal bölgelerinde yollarla ilgili bir kapanma söz konusu olmasa da tüm hazırlıklarını tamamlayan İnegöl Belediyesi'nde, 3 müdürlük karla mücadele çalışmalarında aktif rol oynayacak. İnegöl Belediyesi'nin öz sermayemizle bünyesine kattığı 126 yeni araç, ekip ve ekipmanlar ile karla mücadele çalışmaları sürdürülecek.

Belediye Başkanı Alper Taban, karla mücadele çalışmalarına ilişkin hazırlıkları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Başkan Taban, "Kar geliyor. Biz hazırız. Kendi öz sermayemizle bünyemize kattığımız 126 yeni araç, ekip ve ekipmanlarımızla birlikte tüm İnegöl'e hizmet vermeye devam ediyoruz" dedi.

Öte yandan, konuya ilişkin açıklamalarda da bulunan Belediye Başkanı Alper Taban şu ifadelere yer verdi: "Kar kapıya dayandı. İnşallah bereketli ve huzurlu bir kış dönemi geçirmeyi arzu ediyoruz. Su kıtlığı ve kuraklık gibi gündemler arasında, kar bereketini dört gözle bekliyoruz. Bir yandan da kar yağışının gündelik yaşamı olumsuz yönde etkilememesi adına aldığımız tedbirler var. Hazırlıklarımızı tamamladık. Fen İşleri Müdürlüğümüzün öncülüğünde Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün de destekleriyle bu çalışmaları koordine edeceğiz. Fen İşleri Müdürlüğümüz merkez ve kırsal mahalle yollarının devamlı trafiğe açık kalacak şekilde temizlenmesi çalışmalarını sürdürecek. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ise personelleri ile kaldırımlarda kar temizleme çalışması gerçekleştirecek. Normal dönemde cadde ve sokak süpürgecisi olarak görev yapan personel, kar yağışıyla birlikte kaldırım temizliğine başlamış olacak. Park Bahçeler Müdürlüğümüz de şehir merkezinde kar küreme çalışması ve tuzlama çalışmalarına destek verecek" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA
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