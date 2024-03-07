İnegöl Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısında Yeni Pazar Kararı

İnegöl Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısında Cumhuriyet Mahallesinde yeni bir açık Pazar kurulması kararlaştırıldı. 2. Sanayi Caddesi üzerinde Çarşamba günleri kurulacak pazarda 70 esnaf yer alacak.
İnegöl Belediyesi'nin 2019-2024 dönemi son meclis toplantısı Çarşamba günü gerçekleştirildi. Mart ayı olağan meclis toplantısında 5 gündem maddesi masaya yatırılırken, son meclisin tamamlanmasının ardından üyeler veda konuşmalarıyla meclisi kapadı. Hatıra fotoğrafıyla dönem sona ermiş oldu.
"Bir tek derdimiz vardı burada, İnegöl'ümüze hizmet etmek"
Meclisin açılışında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Alper Taban, "1 Nisan 2019'da başlayan dönemimiz, bugün yapacağımız son toplantıyla tamamlanmış olacak. Ben emek veren, gayret eden, İnegöl için ve milletimiz için katkı koyan her bir meclis üyesi arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Bir tek derdimiz vardı burada, İnegöl'ümüze hizmet etmek. Aynı zamanda İnegöl'ümüzün kalkınmasına, refahına, vatandaşımızın mutluluğuna katkı koymak, şehrimizi geliştirmek. Allah'a hamd olsun bu çorbada buradaki tüm meclis üyelerimizin katkısı var, desteği var. Ben tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Mart ayı sonunda gerçekleşecek yerel seçimlerin de ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini niyaz ediyorum" dedi.
Cumhuriyet Mahallesi'ne yeni pazar yeri kurulacak
Açılış konuşması ve akabinde Şubat ayı faaliyetlerinin yer aldığı sunumun ardından mecliste gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Meclisin 5'inci maddesinde Cumhuriyet Mahallesi 2. Sanayi Caddesi üzerinde açık semt pazarı kurulması konusu masaya yatırıldı. Konuya ilişkin kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Özellikle Cumhuriyet ve Fatih Mahallelerimizi ilgilendiren açık Pazar yeri kurulmasıyla ilgili bir konu var. Bu konuda tarafımıza vatandaşlarımızdan, bölgeden gelen talep ve istekler vardı. Bizler de gerekli inceleme ve çalışmayı yaptık" dedi.
"Bölge halkından yoğun bir talep var"
Başkan Taban, konuya ilişkin detayları paylaşması üzerine İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürü Bilal Aktürk'e söz verdi. Aktürk, "Bölge halkından yoğun şekilde talepler geliyordu Pazar kurulmasıyla alakalı. Alanyurt bölgesinin kapalı Pazar yeri Esentepe Mahallesinde ve bu bölgedeki vatandaşlarımız pazara ulaşmak için arada İnegöl- Yenişehir karayolunu geçmesi gerekiyor. Bölgede bir Pazar ihtiyacı olduğu görüldü. İncelemeler yapıldı, komisyon görüşleri alındı. Bu kapsamda bölgede Alanyurt semt sahasının yanındaki 2. Sanayi Caddesi üzerinde 70 pazarcının olacağı açık semt pazarı kurulması uygun görüldü. Meclisimiz de uygun görürse burada Çarşamba günleri 70 pazarcının tezgah açacağı bir Pazar kurulacak. Günü belirlerken pazarcımıza da hitap edecek en uygun günü tespit etmeye çalıştık" diye konuştu.
Hedef 1 ayda pazarı kurmak
Mecliste yapılan oylamada, Cumhuriyet Mahallesinde yeni Pazar kurulması konusu tüm meclis üyelerinin oluruyla oy birliği ile kabul edildi. Pazarın 1 aylık süre içerisinde kurulmaya başlaması planlanıyor. - BURSA
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