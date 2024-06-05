İnegöl Belediyesi'nde Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İnegöl Belediyesi'nde Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu Kuruldu

İnegöl Belediyesi'nde 2024-2029 dönemini kapsayan Stratejik Plan için belediyede görevli yönetici ve personelden oluşan 66 kişilik Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu kuruldu. Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından görevlendirilen iki akademisyen nezaretinde 'Yerel Yönetimlerde Stratejik Planın Önemi' konulu eğitim ve ön çalıştay programı gerçekleştirildi.

05.06.2024 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl Belediyesi'nde 2024-2029 dönemini kapsayan Stratejik Plan için belediyede görevli yönetici ve personelden oluşan 66 kişilik Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu kuruldu. Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından görevlendirilen iki akademisyen nezaretinde "Yerel Yönetimlerde Stratejik Planın Önemi" konulu eğitim ve ön çalıştay programı gerçekleştirildi.

İnegöl Belediyesi'nde yeni dönemin planlamasına başlandı. 2024-2029 dönemini kapsayan Stratejik Plan için belediyede görevli yönetici ve personelden oluşan 66 kişilik Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu kuruldu. İnegöl Belediyesi Daire Müdürleri ve her müdürlükten ilgili personeller ile Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından görevlendirilen akademisyenler Doç. Dr. Zerrin Fırat ve Öğretim Görevlisi Yasemin Özdemir nezaretinde Stratejik Plan çalışmaları başladı.

Eylül ayında taslak meclise sunulacak

Mevzuat gereği Eylül ayında taslağı tamamlanarak meclise sunulması gereken Stratejik Plan için ilk olarak görevli akademisyenler koordinesinde "Yerel Yönetimlerde Stratejik Planın Önemi" konulu eğitim ve ön çalıştay programı gerçekleştirildi. İnegöl Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü organizasyonuyla yapılan eğitimde stratejik plan çerçevesinde bugüne kadar yapılanlar ve bundan sonra yapılacak hususlar masaya yatırıldı. Stratejik planın sadece kurum içi değil dış paydaşların da katkı ve destekleriyle hazırlandığına dikkat çekildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Uludağ Üniversitesi, İnegöl Belediyesi, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnegöl Belediyesi'nde Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:18 Erken gelen sıcaklar uzmanlarında uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak Erken gelen sıcaklar uzmanlarında uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak
14:44 Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga Ahmet Türk’ün sözleri sonrası ortalık karıştı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı
14:28 AYM’nin iptal kararı ne anlama geliyor Olan biteni CHP’li Ocaklı’ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı AYM'nin iptal kararı ne anlama geliyor? Olan biteni CHP'li Ocaklı'ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı
13:47 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası
12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
15:31 Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi
15:27 Helal olsun sana Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı Helal olsun sana! Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı
14:59 Dünya’ya yağan ilk yağmur zirkon kristallerin içinde bulundu Dünya'ya yağan ilk yağmur zirkon kristallerin içinde bulundu
14:56 Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay! Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış
14:49 Şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz’e yüklendi: Kişiliğini belli etti Şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz'e yüklendi: Kişiliğini belli etti
14:47 Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho’ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho'ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 16:06:08. #1.11#
SON DAKİKA: İnegöl Belediyesi'nde Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement