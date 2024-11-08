İnegöl Belediyesi'nden Bahariye Mahallesi'ne Parke Taş Yatırımı - Son Dakika
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İnegöl Belediyesi'nden Bahariye Mahallesi'ne Parke Taş Yatırımı

İnegöl Belediyesi\'nden Bahariye Mahallesi\'ne Parke Taş Yatırımı

İnegöl Belediyesi, kırsal alanlarda yaptığı çalışmalarla hizmet seferberliğini sürdürüyor. Bahariye Mahallesi'nde toplam 1600 m2 parke taş kaplama çalışması başlatıldı. Belediye Başkanı Alper Taban, çalışmaları yerinde inceledi ve mahalle sakinlerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

08.11.2024 15:20  Güncelleme: 15:23
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İnegöl Belediyesi kırsal mahallelerde yaptığı yatırımlarla hizmet seferberliğini sürdürüyor. Bu kapsamda Bahariye Mahallesinde 1600 m2 parke taş kaplaması yapılıyor.

Bir yandan merkezde şehri geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren İnegöl Belediyesi, bir yandan da merkezin konforunu kırsal mahallelere taşıyan uygulamalarıyla hizmet seferberliğini sürdürüyor. Bu kapsamda Bahariye Mahallesinde alt yapısı tamamlanan köy içi yolda 1600 m2 parke taş uygulaması yapıldı.

Belediye Başkanı Alper Taban, yol kaplama çalışmaları devam eden Bahariye Mahallesini beraberindeki Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve AK Partili yöneticilerle birlikte ziyaret etti. Burada yapılan çalışmayla ilgili bilgiler veren Başkan Taban, "Bahariye mahallemizde köy içerisinde 1 yolun kaplamasını Fen İşleri Müdürlüğümüz gerçekleştiriyor. Toplamda 1600 m2 parke taş uygulaması yapılıyor burada. Parke taşlar geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilmişti. Uygulaması ise İnegöl Belediyesi tarafından yapılıyor. BUSKİ'nin bölgede alt yapı çalışması yeni tamamlandığı için yol kaplaması bu yıla sarktı. Birkaç gün içerisinde ekiplerimiz çalışmayı tamamlayacaklar. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl Belediyesi'nden Bahariye Mahallesi'ne Parke Taş Yatırımı - Son Dakika

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