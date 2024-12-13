İnegöl Belediyesi'nden Genç Bakış Buluşmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İnegöl Belediyesi'nden Genç Bakış Buluşmaları

İnegöl Belediyesi\'nden Genç Bakış Buluşmaları

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, gençlerin fikirlerinin şehre yansıması amacıyla Turgutalp Anadolu Lisesi'nde 'Genç Bakış' buluşması düzenledi. Programda öğrencilerin görüşlerini dinleyerek, İnegöl'ün geleceğini şekillendirmek için önerilerini aldı.

13.12.2024 15:23  Güncelleme: 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ortak akıl ve gençlerin fikirlerinin şehre doğrudan yansıması adına okullarda yaptığı Genç Bakış buluşmaları kapsamında bu hafta Turgutalp Anadolu Lisesine konuk oldu.

İnegöl'ün geleceğini ortak akıl ile şekillendiren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, özellikle gençlerin vizyon ve fikirlerinden faydalanmak adına yeni dönemde lise düzeyindeki okullarda "Genç Bakış" ismiyle düzenlenen gençlik buluşmalarında öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor. Bu organizasyonlarda gençlerin fikir ve önerilerini dinleyen Başkan Taban, aynı zamanda öğrencilerin eleştirilerine yanıt verip isteklerini de tek tek not alıyor. Her hafta farklı bir okulda öğrencilerle bir araya gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bu hafta Turgutalp Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Turgutalp Anadolu Lisesi'nin Türkiye'nin dört bir yanında mezunları var

Başkan Taban öğrencilerle okulun çok amaçlı salonunda buluştu. Programda öğrencilerle birlikte okul idarecileri ve öğretmenler de yer aldı. Öğrencilerle yapılan buluşmada kısa bir selamlama konuşması yapan Okul Müdürü Talip Yediyıldız, "Turgutalp Anadolu Lisesi olarak özel bir günü yaşıyoruz. Belediye Başkanımızı ağırlıyoruz. Okulumuz 1989 yılında açıldı. Açıldığı dönemde İnegöl'ün bugünkü fen lisesi düzeyindeydi. Yenişehir, Kestel ve Gürsu gibi komşu şehirlerden de öğrenci alıyordu. Bugün ülkemizin dört bir yerinde bu okuldan mezunlarımız var" dedi.

Amacımız sizin bakış açınızla İnegöl'ü görmek

Daha sonra Belediye Başkanı Alper Taban mikrofonu alarak kısa bir giriş konuşması yaptı. Başkan Taban programın içeriğinden de bahsederek; "Programımızın adı Genç Bakış. Öncelikli amacımız sizlerin bakış açısıyla İnegöl'ü görmek. Bunun için de böyle buluşmalar yapıyoruz. Şehrimizin geleceği adına aldığımız kararları, yaptığımız projeleri sizlerden gelen bildirimlere göre şekillendiriyoruz. Dolayısıyla bu sistemin sürekli bir döngü içerisinde kalması önemli. Sizlerden sürekli bildirimler bekliyoruz. Bugün de buraya yaptıklarımızı anlatmaya değil, sizleri konuşturmaya ve dinlemeye geldim. Bizim farkında olmadığımız ya da sizin bekleyip bizim programa almadığımız bir konu var mı onları duymak istiyoruz. Önceki dönem gençlerimiz 17.00'dan sonra kütüphanenin kapandığını, ders çalışacak bir yer olmadığını söylemişti. Notlarımızı aldık. Baktık ki şehrimizde böyle bir ihtiyaç var. Pek çok öğrencimizin böyle bir beklentisi var. İşte Nöbetçi Kitaphanelerimiz böyle oluştu. Bugün şehrimizde 5 merkezimiz var" diye konuştu.

Konuşma sonrası sözü gençlere bırakan Başkan Alper Taban, gençlerin şehre dair fikirleri, şikayetleri, talep ve önerilerini dinledi. Bu beklentiler üzerine istişareler yapılarak uygulanabilirlikleri görüşüldü. - BURSA

Kaynak: İHA

İnegöl Belediyesi, Yerel Haberler, Anadolu Lisesi, Alper Taban, Genç Bakış, Turgutalp, İnegöl, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnegöl Belediyesi'nden Genç Bakış Buluşmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:09 Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı’nı terör örgütü PKKYPG’den kurtardı Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı
14:48 A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki rakipleri belli oldu A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu
13:53 Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii’nde Türk bayrağı açıldı Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı
13:53 Duruşma salonundaki saldırgan bu sözlerle silahına sarılmış: Tolga size emanet Duruşma salonundaki saldırgan bu sözlerle silahına sarılmış: Tolga size emanet
12:58 Rusya’ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
22:08 Europol: PKK, Avrupa’da uyuşturucu kaçakçılığı dahil suçlara bulaşarak finansman sağlıyor Europol: PKK, Avrupa'da uyuşturucu kaçakçılığı dahil suçlara bulaşarak finansman sağlıyor
21:52 Bir dönem Avrupa’yı titreten kulübün anahtarı valiye teslim edilecek Bir dönem Avrupa'yı titreten kulübün anahtarı valiye teslim edilecek
21:36 Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta
21:24 Galatasaray’da takımın bel kemiği sakatlandı Galatasaray'da takımın bel kemiği sakatlandı
20:57 Suriye’deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret Blinken Ankara’da Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
20:56 Fabrizio Romano, Arda Güler’in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı Fabrizio Romano, Arda Güler'in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı
20:55 Özgür Özel’den anlaşılmayan Emevi Cami sözleri: Bu namaz o namaz değil Özgür Özel'den anlaşılmayan Emevi Cami sözleri: Bu namaz o namaz değil
20:47 İstanbul’da en pahalı mezar yeri ücreti 111 bin 632 lira oldu İstanbul'da en pahalı mezar yeri ücreti 111 bin 632 lira oldu
20:37 İstanbul’da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi
20:35 AK Parti grubu da ’evet’ dedi İBB’nin borçlanma talepleri onaylandı AK Parti grubu da 'evet' dedi! İBB'nin borçlanma talepleri onaylandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 16:13:22. #1.11#
SON DAKİKA: İnegöl Belediyesi'nden Genç Bakış Buluşmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.