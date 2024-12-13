İnegöl Belediyesi\'nden Genç Bakış Buluşmaları

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İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ortak akıl ve gençlerin fikirlerinin şehre doğrudan yansıması adına okullarda yaptığı Genç Bakış buluşmaları kapsamında bu hafta Turgutalp Anadolu Lisesine konuk oldu.

İnegöl'ün geleceğini ortak akıl ile şekillendiren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, özellikle gençlerin vizyon ve fikirlerinden faydalanmak adına yeni dönemde lise düzeyindeki okullarda "Genç Bakış" ismiyle düzenlenen gençlik buluşmalarında öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor. Bu organizasyonlarda gençlerin fikir ve önerilerini dinleyen Başkan Taban, aynı zamanda öğrencilerin eleştirilerine yanıt verip isteklerini de tek tek not alıyor. Her hafta farklı bir okulda öğrencilerle bir araya gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bu hafta Turgutalp Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Turgutalp Anadolu Lisesi'nin Türkiye'nin dört bir yanında mezunları var

Başkan Taban öğrencilerle okulun çok amaçlı salonunda buluştu. Programda öğrencilerle birlikte okul idarecileri ve öğretmenler de yer aldı. Öğrencilerle yapılan buluşmada kısa bir selamlama konuşması yapan Okul Müdürü Talip Yediyıldız, "Turgutalp Anadolu Lisesi olarak özel bir günü yaşıyoruz. Belediye Başkanımızı ağırlıyoruz. Okulumuz 1989 yılında açıldı. Açıldığı dönemde İnegöl'ün bugünkü fen lisesi düzeyindeydi. Yenişehir, Kestel ve Gürsu gibi komşu şehirlerden de öğrenci alıyordu. Bugün ülkemizin dört bir yerinde bu okuldan mezunlarımız var" dedi.

Amacımız sizin bakış açınızla İnegöl'ü görmek

Daha sonra Belediye Başkanı Alper Taban mikrofonu alarak kısa bir giriş konuşması yaptı. Başkan Taban programın içeriğinden de bahsederek; "Programımızın adı Genç Bakış. Öncelikli amacımız sizlerin bakış açısıyla İnegöl'ü görmek. Bunun için de böyle buluşmalar yapıyoruz. Şehrimizin geleceği adına aldığımız kararları, yaptığımız projeleri sizlerden gelen bildirimlere göre şekillendiriyoruz. Dolayısıyla bu sistemin sürekli bir döngü içerisinde kalması önemli. Sizlerden sürekli bildirimler bekliyoruz. Bugün de buraya yaptıklarımızı anlatmaya değil, sizleri konuşturmaya ve dinlemeye geldim. Bizim farkında olmadığımız ya da sizin bekleyip bizim programa almadığımız bir konu var mı onları duymak istiyoruz. Önceki dönem gençlerimiz 17.00'dan sonra kütüphanenin kapandığını, ders çalışacak bir yer olmadığını söylemişti. Notlarımızı aldık. Baktık ki şehrimizde böyle bir ihtiyaç var. Pek çok öğrencimizin böyle bir beklentisi var. İşte Nöbetçi Kitaphanelerimiz böyle oluştu. Bugün şehrimizde 5 merkezimiz var" diye konuştu.

Konuşma sonrası sözü gençlere bırakan Başkan Alper Taban, gençlerin şehre dair fikirleri, şikayetleri, talep ve önerilerini dinledi. Bu beklentiler üzerine istişareler yapılarak uygulanabilirlikleri görüşüldü. - BURSA