İnegöl Belediyesi'nden İhtiyaç Sahibi Yaşlılara Bayram Temizliği Desteği - Son Dakika
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İnegöl Belediyesi'nden İhtiyaç Sahibi Yaşlılara Bayram Temizliği Desteği

İnegöl Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahibi Yaşlılara Bayram Temizliği Desteği

İnegöl Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde 65 yaş üzeri ihtiyaç sahibi yaşlıların evlerinde temizlik hizmeti sunarak onlara yardımcı oluyor. Temizlik görevlileri, yaşlıların evlerinde detaylı bir temizlik gerçekleştiriyor.

22.03.2025 13:05  Güncelleme: 13:08
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İnegöl Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi yaşlıların evlerinde bayram temizliği yapıyor.

İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bir yandan ihtiyaç sahibi vatandaşlara el uzatırken, bir yandan da yaşlı ve kendi işlerini yapmakta güçlük çeken ihtiyaç sahibi büyüklere ev temizliği desteği sağlıyor. Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yılın 365 günü belirli aralıklarla sürdürdüğü ev temizliği desteğini bayram öncesi hızlandırdı. "Yaşlıya hürmet, ömre berekettir" düsturuyla yaşlı vatandaşların evlerinde hummalı bir temizlik çalışması başlatıldı.

İnegöl'e hizmet ederken, şehrin çınarlarını da unutmuyoruz

Belirli periyotlarla yapılan ev temizliklerinin Ramazan Bayramı öncesi gerçekleştirilmesi için temizlik görevlileri hanelere gönderildi. 65 yaş üzeri, kendi temizliğini yapamayan ve temizliğini yapacak kimsesi bulunmayan ailelerin ev temizliği başladı. Yaşlı vatandaşların bayram ziyaretlerinde yakınlarını en temiz şekilde karşılasınlar diye temizlik görevlileri hanelerde dip köşe temizlik yaparken, Belediye Başkanı Alper Taban da büyüklerin nasihatleri ve dualarıyla yaşadıklarını, İnegöl'e hizmet ederken, bu şehrin çınarlarını da unutmamak adına çalışmalar yaptıklarını söyledi. Benzer durumda olan vatandaşların da İnegöl Belediyesi Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvurmalarını isteyen Başkan Taban, "Çevresinde 65 yaş üzeri temizliğini yapamayan ve yapacak kimsesi olmayanları da vatandaşlarımız bizlere bildirirse en hızlı şekilde yanlarında olacağız" dedi.

Uygulamanın detayları ve başvuru şartları

Yaşlıların faydalandığı ev temizliği ve bakım hizmeti uygulamasının 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik olduğunu kaydeden Başkan Taban, "Bu uygulama kendi günlük ev aktivitelerini yapamayacak düzeyde engelli olan ya da sağlık problemleri nedeniyle bu işleri yapamayan, korunmaya ve bakıma muhtaç, 65 yaş ve üzeri yaşlılarımızı kapsıyor. Yardım talebinde bulunacak vatandaşlarımızın ikametgahlarının İnegöl ilçe sınırları içerisinde olması gerekiyor. Yine bu kişilerin günlük ev aktivitelerini yaptıracak maddi imkanlarının ya da yapacak kişilerinin olmaması gerekiyor. Yardım isteyecek vatandaşlarımızın kimlikle belediyemizin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir. Şahsen başvuru yapamayacak durumda olan vatandaşlarımız ise 777 00 16 hattını arayarak kurumla irtibata geçebilirler. Başvuru işlemlerinin tespit ve takip çalışmaları Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Projede iki bayan, bir bay arkadaşımız görev almaktadır. Ekibimiz mutfak, banyo, tuvalet temizliği ve dezenfektesi başta olmak üzere evin genel temizliğini yapılmaktadır. Özellikle bayram öncesi, bahar temizliği ve kış dönemi öncesinde işlem yapılmaktadır" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl Belediyesi'nden İhtiyaç Sahibi Yaşlılara Bayram Temizliği Desteği - Son Dakika

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