İnegöl Belediyesi'nden Ücretsiz Otopark Müjdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İnegöl Belediyesi'nden Ücretsiz Otopark Müjdesi

İnegöl Belediyesi\'nden Ücretsiz Otopark Müjdesi
08.07.2025 15:56  Güncelleme: 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl Belediyesi, Hamidiye Mahallesi'nde kamulaştırma ile 21 araçlık ücretsiz otopark çalışmasına başladı. Başkan Alper Taban, otoparkın 650 metrekarelik alanda güvenlik ve aydınlatma ile birlikte düzenleneceğini açıkladı.

İnegöl Belediyesi, şehir merkezinde artan trafik ve otopark sorununa çözüm üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Hamidiye Mahallesi Kavak Sokak'ta kamulaştırma yaparak mahalle sakinlerine nefes aldıracak 21 araçlık ücretsiz otopark çalışmasını başlattı.

Kamulaştırma yoluyla elde edilen alan üzerinde yürütülen düzenleme kapsamında toplam 650 metrekare parke taşı döşenecek. Aynı zamanda otoparkın güvenliği ve gece kullanımına uygunluğu için 3 aydınlatma direği de yerleştirilecek.

Alanda yapılan çalışmaları beraberindeki heyetle birlikte inceleyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Alper Taban açıklamasında, "Geçtiğimiz dönemden bu yana planlamalarımızı bir bir hayata geçirerek mahallelerimizdeki otopark ihtiyaçlarını gideriyoruz. Otoparkın yapılacağı alanda 2 ayrı kamulaştırma gerçekleştirildi. Üç yıl boyunca süren kamulaştırmalarda taşınmazlar yıkıldı ve bu alan kazandırıldı. Kamulaştırmaların toplam bedeli 5 milyon 200 bin TL'dir." dedi.

Şehir merkezindeki sıkışıklığın artan nüfusla birlikte daha da hissedilir hale geldiğini vurgulayan Başkan Alper Taban, mahallelere nefes alanları oluşturduklarını söyleyerek; "İnegöl artık nüfus ve araç sayısı olarak giderek artmaya devam ediyor. Biz de bu konuda çözüm üretmek adına çalışmalar yapıyoruz. Önce kamulaştırma, daha sonra da bu alanların düzenli otopark alanlarına dönüştürülmesiyle ilgili ekibimizle birlikte çalışmaları hayata geçiriyoruz. Hamidiye Mahallemizde de bu çalışmalar başladı. Birkaç gün içerisinde de tamamlanıp vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuş olacak" dedi.

Başkan Alper Taban son olarak yapılan yatırımların mahallelerde nefes aldırdığını ve vatandaşların desteğiyle daha da anlam kazandığını ifade ederek, "Vatandaşlarımızın bu alanları iyi günlerde kullanmasını diliyorum. Otopark bir ihtiyaç, hemen yanı başında geçmişte kazandırdığımız oyun parkı ve otoparkları görüyoruz. Bunlar kıymetli ve mahallelerimize nefes aldıran yatırımlar. Geçmişte ve bugün de yaptığımız eserlerin de yaşayıp karşılık bulması bizleri de mutlu ediyor. Bizler çok çalışıp gayret edeceğiz. Vatandaşımızın beklediği işleri bir bir hayata geçireceğiz. Günün sonunda vatandaşlarımızın isteklerine cevap vermiş olacağız. Tüm bu çalışmaların altında ekip arkadaşlarımızın emek ve gayreti var. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza da yapılan bu alanları koruyup kollayarak destek ve katkı sağladıklarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Ulaşım, Emlak, Yerel, Yaşam, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnegöl Belediyesi'nden Ücretsiz Otopark Müjdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvan parkından kaçan aslanın kafesten çıktığı anlar güvenlik kamerasında Hayvan parkından kaçan aslanın kafesten çıktığı anlar güvenlik kamerasında
Ödemiş’teki yangın bölgesinde küçük Zeynep’ten itfaiye ekibini duygulandıran not Ödemiş'teki yangın bölgesinde küçük Zeynep'ten itfaiye ekibini duygulandıran not
Bahçesini sulamak için içme suyu hattını deldi Bahçesini sulamak için içme suyu hattını deldi
Mezarlığa gelen aile, babalarının kabrini yerinde bulamadı Mezarlığa gelen aile, babalarının kabrini yerinde bulamadı
Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme Yan Sommer ve Hakan Çalhanoğlu aynı otelde tatide Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Yan Sommer ve Hakan Çalhanoğlu aynı otelde tatide
Hakkari’de şehitlerimiz için ikinci tören: 6 kahraman memleketlerine uğurlandı Hakkari'de şehitlerimiz için ikinci tören: 6 kahraman memleketlerine uğurlandı
İstanbul’da metrobüste yangın çıktı İstanbul'da metrobüste yangın çıktı
Yürekleri burkan gerçek ortaya çıktı Yetim öğrencilere burs veren şehit askerimiz yetim büyümüş Yürekleri burkan gerçek ortaya çıktı! Yetim öğrencilere burs veren şehit askerimiz yetim büyümüş
Balıkesir’de orman yangını çıktı Balıkesir'de orman yangını çıktı
Görüşmeler başladı Messi’nin yeni takımı belli oluyor Görüşmeler başladı! Messi'nin yeni takımı belli oluyor
DEM Parti heyeti, Bakan Tunç ile görüşecek DEM Parti heyeti, Bakan Tunç ile görüşecek

15:07
Yarın sıcaklıklar rekor kıracak, asfalt 50 dereceyi bulacak
Yarın sıcaklıklar rekor kıracak, asfalt 50 dereceyi bulacak
15:05
Özgür Özel, Cumhuriyet’e ’kanlı darbe’ diyen Çamlı’ya ateş püskürdü
Özgür Özel, Cumhuriyet'e 'kanlı darbe' diyen Çamlı'ya ateş püskürdü
13:41
Türkiye kahramanlarını uğurluyor Şehidin kızından herkesi ağlatan hareket
Türkiye kahramanlarını uğurluyor! Şehidin kızından herkesi ağlatan hareket
11:38
Kartalkaya davasında sanık Cemal Özer: Yangını gördüm ama kimseyi uyandırmadım
Kartalkaya davasında sanık Cemal Özer: Yangını gördüm ama kimseyi uyandırmadım
10:45
Bahçeli’den Özgür Özel’e hem tepki hem destek
Bahçeli'den Özgür Özel'e hem tepki hem destek
20:27
Tutuklanan Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
20:12
Mourinho Manchesterlı yıldızla görüştü: Seni Fenerbahçe’ye istiyorum
Mourinho Manchesterlı yıldızla görüştü: Seni Fenerbahçe'ye istiyorum
20:05
Eski Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, CHP’den istifa etti
Eski Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, CHP'den istifa etti
20:01
Fenerbahçe’de ayrılık resmen açıklandı
Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı
19:57
Çıkmasını isteyen ev sahibine bıçakla dehşeti yaşattı
Çıkmasını isteyen ev sahibine bıçakla dehşeti yaşattı
19:46
Kartalkaya faciasında kan donduran itiraf: Yangın paneline bakım yapmadık
Kartalkaya faciasında kan donduran itiraf: Yangın paneline bakım yapmadık
19:46
Trump’tan Güney Kore ve Japonya için gümrük vergisi kararı
Trump'tan Güney Kore ve Japonya için gümrük vergisi kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2025 15:59:26. #7.11#
SON DAKİKA: İnegöl Belediyesi'nden Ücretsiz Otopark Müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.