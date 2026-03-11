Sanayi bölgesinde otopark alanları artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sanayi bölgesinde otopark alanları artıyor

Sanayi bölgesinde otopark alanları artıyor
11.03.2026 14:51  Güncelleme: 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl Belediyesi, Mahmudiye Mahallesi'nde 95 araç kapasiteli yeni bir otopark için çalışmalar başlattı. Bu proje, sanayi bölgesinde park sorununu çözmeyi hedefliyor.

İnegöl Belediyesi, sanayi bölgesinde parklanma sorununa çözüm olacak yeni otopark alanları oluşturmaya devam ediyor. Mahmudiye Mahallesi Çavdar Sokak'ta 95 araçlık otopark yapımı için çalışmalar başladı.

Bir yandan şehir merkezinde hayata geçirdiği uygulamalarla yeni yeni otoparkları şehre kazandıran İnegöl Belediyesi, bir yandan da üretimin kalbi sanayi alanlarında trafik akışını rahatlatmak ve güvenli park alanları oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Mahmudiye Mahallesi Çavdar Sokakta atıl halde bulunan alan üzerinde 95 araçlık otopark yapımı için çalışmalar başladı.

Başkan taban yerinde inceledi

Toplam 2 bin 150 metrekare alan üzerinde planlanan çalışma için alanın zemin değişimi gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki Başkan Yardımcısı Melih Ateş ve Fen İşleri Müdürü Yakup Can ile birlikte alanda incelemelerde bulundu. Yapılan otopark uygulamasının sanayi bölgesinde çalışanların ve esnafların park sorununu ortadan kaldırmak adına önemli bir adım olduğu kaydedildi. Aynı zamanda atıl halde bulunan alanın değerlendirilerek plansız parkın önüne geçilmesi ve düzenli bir otopark oluşturulması hedefleniyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnegöl, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sanayi bölgesinde otopark alanları artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

15:10
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıran karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran karar
15:10
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
15:03
İran işi şova döktü “İşte sonuçları“ deyip bu kareleri yayınladılar
İran işi şova döktü! "İşte sonuçları" deyip bu kareleri yayınladılar
14:56
İspanya, İsrail’deki Büyükelçisini geri çekti
İspanya, İsrail'deki Büyükelçisini geri çekti
14:20
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30’a çevrildi
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30'a çevrildi
13:51
TBMM’ye sunuldu: Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
TBMM'ye sunuldu: Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 15:23:36. #7.13#
SON DAKİKA: Sanayi bölgesinde otopark alanları artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.