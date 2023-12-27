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İnegöl Belediyesi, Paşaören Mahalle Konağını Yenileyerek Hizmete Açtı - Son Dakika
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İnegöl Belediyesi, Paşaören Mahalle Konağını Yenileyerek Hizmete Açtı

İnegöl Belediyesi, Paşaören Mahalle Konağı'nı zeminden çatısına kadar yenileyerek hizmete açtı. Kırsal mahallelerde bulunan Mahalle Konakları, misafirlerin ağırlanması ve kültürlerin yaşatılmasında önemli bir rol oynuyor. İnegöl Belediyesi, geçmişin hatıralarını günümüze taşıyan yapıları yenilemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar 17 Mahalle Konağı tadilat yapılarak veya yeniden inşa edilerek günün şartlarına uygun hale getirildi. Paşaören Mahalle Konağı da kapsamlı bir tadilatın ardından yenilenmiş yüzüyle hizmete girdi.

İnegöl Belediyesi, Paşaören Mahalle Konağını Yenileyerek Hizmete Açtı
27.12.2023 - 16:09,
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İnegöl Belediyesi'nin zeminden çatısına kadar yenileyerek günün şartlarına uygun hale getirdiği Paşaören Mahalle Konağı, düzenlenen törenle yenilenmiş yüzüyle hizmete girdi.

Kırsal mahallelerde bulunan Mahalle Konakları; misafirlerin ağırlanmasında, mahalle sakinlerinin birer buluşma noktası olması ve bölgenin kültürlerin yaşatılmasında büyük rol oynayan mekanlar olarak öne çıkıyor. İnegöl Belediyesi de Mahalle Konaklarının daha sağlıklı şekilde hizmet vermesi ve gelecek nesillere birer miras olarak kalması adına geçmişin hatıralarını günümüze taşıyan yapıları yenilemek üzere çalışma başlatmıştı. 2019 yılından bu yana 17 Mahalle Konağı tadilat yapılarak veya yıkıp yeniden inşa ederek günün şartlarına uygun hale getirdi.

Eskimiş ve kullanım ömrünü tamamlamış Mahalle Konaklarında yapılan yenileme çalışmaları kapsamında son olarak Paşaören Mahalle Konağı kapsamlı bir tadilata alındı. Konağın her 2 katında iç cephe ve dış cephe sıva tamiratları ve boya badana işlemleri, kıraathane kısmında zemin iyileştirmesi, eski mutfak dolabı ve tezgahın yenilenmesi, Muhtarlık Odası yapımı, bina genelinde mekanik ve elektrik tesisatlarının yenilenmesi, tüm pencerelerin ahşap görünümlü PVC pencere olarak yenilenmesi, zemin kaplamaları ve çatı örtüsünün tamamen kaldırılıp ısı ve su yalıtımları ile yeniden yapılmasını kapsayan çalışmanın tamamlanmasının ardından, Paşaören Mahalle Konağı bugün düzenlenen törenle yenilenmiş yüzüyle tekrar hizmete açıldı.

Açılış törenine; AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Serhad Erol, AK Parti il ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri ile davetliler katıldı. Törenin açılışında kısa bir teşekkür konuşması yapan Paşaören Mahalle Muhtarı Yılmaz Sevim, "Belediye Başkanımıza bugüne kadar mahallemize yaptığı hizmetler için mahalle sakinlerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

"Bizlere Turgut Alp'in emaneti"

Belediye Başkanı Alper Taban ise bir yandan Büyükşehir Belediyesinin bir yandan İnegöl Belediyesinin hizmet üretme adına çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek; "Kırsal mahallelerimizde, buralarda ihtiyaç olan başta alt yapı ve üst yapı çalışmaları olmak üzere pek çok konuda gerek Büyükşehir Belediyemiz gerekse de ilçe belediyesi olarak bizler devletimizin diğer kurumlarının imkanlarını da kullanarak hizmet üretmeye çalışıyoruz. Paşaören'de bizim kıymetli bir mahallemiz. Şehrimizin fatihi Turgut Alp'in bizlere emaneti olan bir köyümüz. Geçmişte Turgut ili olarak ifade edilen bölge yer alan bir kırsal mahallemiz. Böyle de tarihi bir misyonu var" dedi.

Mahalle Konağının geçmişte yapıldığını ve bugüne kadar pek çok anıya şahitlik ettiğini ifade eden Başkan Taban, "Bizler hem tarihe atıfta bulunmaya devam edeceğiz, ecdadımızı yad etmek istiyoruz hem de bölgemizin ne gibi zenginliği varsa bunları gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Burada geçmiş zamanlarda yapılmış olan bir yapı var. Her kimin emeği varsa, katkısı varsa teşekkür ediyorum. Bugün bir revizyon ihtiyacı doğdu ve Allah bunu bizlere nasip etti. Bizler de zemininden çatısına, mutfağından muhtar odasına her şeyini iyileştirerek güzel bir mekan oluşmasını sağladık. İnşallah sizler burada güzel hatıralar biriktirirsiniz. Mahallemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualar ve kurdele kesimiyle Paşaören Mahalle Konağının açılışı yapıldı. - BURSA

Kaynak: İHA
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