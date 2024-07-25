İnegöl Belediyesi Ücretsiz Toprak Analizi Uygulamasını Sürdürüyor - Son Dakika
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İnegöl Belediyesi Ücretsiz Toprak Analizi Uygulamasını Sürdürüyor

İnegöl Belediyesi Ücretsiz Toprak Analizi Uygulamasını Sürdürüyor

İnegöl Belediyesi, çiftçilerin girdi maliyetlerini düşürmek ve nitelikli üretim yapmalarını sağlamak amacıyla ücretsiz toprak analizi uygulamasını devam ettiriyor. Bu yıl da yoğun ilgi gören uygulama kapsamında 600 numunenin analizi yapıldı.

25.07.2024 14:27  Güncelleme: 14:29
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İnegöl Belediyesi'nin çiftçiyi desteklemek adına uyguladığı 'Ücretsiz Toprak Analizi' bu yıl da devam ediyor. Üreticilerin de yoğun ilgi gösterdiği uygulama ile bu zamana kadar 600 numunenin analizinin yapıldı.

İnegöl'ün bereketli topraklarında yetişen ve dünyanın dört bir yanına meyve sevkiyatı sağlayan İnegöllü çiftçilere doğru üretimi sağlamak amacıyla desteğini hız kesmeden sürdüren İnegöl Belediyesi, şehrin değerlerini yükseltme adına 2021 yılında örnek bir çalışmaya imza atmıştı. Çiftçilerin girdi maliyetlerini asgariye düşürmek, daha nitelikli üretim yapmak ve kullanılan gübrenin daha bilinçli bir şekilde kullanılmasını sağlamak adına bir laboratuvar ile anlaşan İnegöl Belediyesi, isteyen tüm çiftçilerin tarlalarının toprak analizini ücretsiz yaptıracaklarını duyurmuştu. Uygulama başladığı günden bu yana üreticiler tarafından da yoğun bir ilgiyle karşılandı. Toprak numunelerinin toplanması için özel torbalar hazırlayan İnegöl Belediyesi, muhtarlıklar organizasyonu ile vatandaşlara ulaştırılan bu torbalar ile numuneleri alarak laboratuvara ulaştırılıyor. Toprak analizleri İnegöl Belediyesi'nde toplanarak belirli aralıklarla anlaşmalı Toprak Tahlil Laboratuvarında çiftçilerden hiçbir bedel talep edilmeden yaptırılıyor.

İnegöl Belediyesi'nin destekleriyle çiftçilerden hiçbir bedel alınmadan yapılan toprak analizi uygulamasının amacı ise doğru yerde doğru üretim yapılmasını sağlamak. 2021 yılında başlayan ve günümüze kadar devam eden bu uygulamada 600 numunenin analizi labaratuvarlarda yapıldı. Analiz sonuçları ise çiftçilerle paylaşılarak daha doğru bir tarım yöntemi için bilgilendirmelerde bulunuluyor.

Bu yıl da devam ediyor

İnegöllü vatandaşlara her alanda desteğini sürdüren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban uygulama hakkında bilgiler verdi. Başkan Alper Taban, "İnegöl Belediyesi olarak çiftçimizin her zaman yanındayız. Teknolojik yatırımlarla üreticimizi doğru ürüne yönlendirmek ve toprağın değerini ölçümlemek adına ücretsiz toprak analizi uygulamamıza devam ediyoruz. Cerrah Ek Hizmet Binamızda yer alan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'müze getirilen numuneler üretici ve tarla-bahçe bilgileri alınarak analiz yaptırılmak üzere laboratuvara gönderiliyor. Her üretici istediği kadar numune getirebilir. Bir sınırlama veya kısıtlama yok. Üreticilerimizin gelirken numunenin ait olduğu tarla-bahçeye ait tapu bilgilerini getirmesi yeterli olacaktır. Analizler İnegöllü üreticilerimiz için ücretsiz olarak belediyemiz tarafından yaptırılacaktır." dedi.

Başkan Taban, getirilen numunelerle ilgili de çiftçilere uyarılarda bulunarak; "Çok az gelen numuneler maalesef işleme alınamıyor. ya da çok fazla gelen numuneler de bizim için bir anlam ifade etmiyor. Üreticilerimizin 1-2 kg kadar numune getirmesi yeterlidir" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl Belediyesi Ücretsiz Toprak Analizi Uygulamasını Sürdürüyor - Son Dakika

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